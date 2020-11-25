假日季 紐約將增20%新冠病例…橋樑公路設卡 嚴查外州車輛
感恩節將近，數據顯示過去三周紐約州新冠住院人數已猛增128%；州長葛謨(Andrew Cuomo)、市長白思豪(Bill de Blasio)24日呼籲民眾假日季嚴格防疫，避免非必要旅行；而市財政局法警處(New York City Sheriff's Office)將增派人手在出入市區的橋樑、隧道和高速公路設卡，檢查外州來訪者是否遵守防疫及隔離規定，違者將面臨罰款。
葛謨表示，數據顯示過去三周全州新冠住院人數猛增128%，其中紐約市增幅為92%，長島增幅高達149%；同時，專家預計假日季將導致總病例數增長20%，再疊加當前疫情反彈的速度，假日季結束後全州檢測陽性率將超過12%，紐約市陽性率將超過9%，新冠住院人數將超過2700人；而且如果長島疫情反彈速度超過目前水平，醫療資源耗盡，將啟用臨時醫院。
葛謨呼籲民眾嚴格防疫，避免非必要旅行，也不要舉行家庭聚會，「今年的感恩節不是普通節日...我們應該待在家裡嚴格防疫，這樣才是真正感恩那些為抗疫犧牲的人」。
他說，州府將堅持目前的「聚集防疫策略」(Micro-Cluster)，根據各地區不同的疫情做出針對性的防控，「紐約市只有所有社區進入橙區，全市才進入橙區。」
白思豪也呼籲民眾不要旅行，市衛生局將在公共交通站點和社交媒體張貼宣傳，呼籲民眾待在家裡過節；為防止外州輸入疫情，法警處警長佛西多(Joseph Fucito)表示將加強執法，包括在進出市區的橋隧、高速公路設卡檢查，並在各大機場、火車站和巴士站檢查旅客的隔離申報表，配合市檢測和追蹤小組的工作。
佛西多提醒道，民眾從外州進入紐約須提交隔離申報表並隔離14天，或者在進入時提供近期新冠檢測陰性證明；法警處將通過電話、短訊、上門、暗訪等方式進行防疫隔離相關執法，違者將被強制隔離；若再違反強制隔離規定，違者每天罰款最少1000元。
白思豪還表示，市府也會加強大規模聚集活動的執法，但不會針對家庭聚會執法，「每個家庭都將作出自己的選擇」。
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