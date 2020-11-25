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假日季 紐約將增20%新冠病例…橋樑公路設卡 嚴查外州車輛

記者和釗宇／紐約報導
紐約市警長辦公室將增派人手在出入市區的橋隧和高速公路設卡檢查，要求外州人士提交隔離申報表。（市長辦公室提供）
紐約市警長辦公室將增派人手在出入市區的橋隧和高速公路設卡檢查，要求外州人士提交隔離申報表。（市長辦公室提供）

感恩節將近，數據顯示過去三周紐約州新冠住院人數已猛增128%；州長葛謨(Andrew Cuomo)、市長白思豪(Bill de Blasio)24日呼籲民眾假日季嚴格防疫，避免非必要旅行；而市財政局法警處(New York City Sheriff's Office)將增派人手在出入市區的橋樑、隧道和高速公路設卡，檢查外州來訪者是否遵守防疫及隔離規定，違者將面臨罰款。

葛謨表示，數據顯示過去三周全州新冠住院人數猛增128%，其中紐約市增幅為92%，長島增幅高達149%；同時，專家預計假日季將導致總病例數增長20%，再疊加當前疫情反彈的速度，假日季結束後全州檢測陽性率將超過12%，紐約市陽性率將超過9%，新冠住院人數將超過2700人；而且如果長島疫情反彈速度超過目前水平，醫療資源耗盡，將啟用臨時醫院。

葛謨呼籲民眾嚴格防疫，避免非必要旅行，也不要舉行家庭聚會，「今年的感恩節不是普通節日...我們應該待在家裡嚴格防疫，這樣才是真正感恩那些為抗疫犧牲的人」。

他說，州府將堅持目前的「聚集防疫策略」(Micro-Cluster)，根據各地區不同的疫情做出針對性的防控，「紐約市只有所有社區進入橙區，全市才進入橙區。」

白思豪也呼籲民眾不要旅行，市衛生局將在公共交通站點和社交媒體張貼宣傳，呼籲民眾待在家裡過節；為防止外州輸入疫情，法警處警長佛西多(Joseph Fucito)表示將加強執法，包括在進出市區的橋隧、高速公路設卡檢查，並在各大機場、火車站和巴士站檢查旅客的隔離申報表，配合市檢測和追蹤小組的工作。

佛西多提醒道，民眾從外州進入紐約須提交隔離申報表並隔離14天，或者在進入時提供近期新冠檢測陰性證明；法警處將通過電話、短訊、上門、暗訪等方式進行防疫隔離相關執法，違者將被強制隔離；若再違反強制隔離規定，違者每天罰款最少1000元。

白思豪還表示，市府也會加強大規模聚集活動的執法，但不會針對家庭聚會執法，「每個家庭都將作出自己的選擇」。

紐約州長葛謨呼籲民眾假日季嚴格防疫，避免非必要旅行。（州長辦公室提供）
紐約州長葛謨呼籲民眾假日季嚴格防疫，避免非必要旅行。（州長辦公室提供）

紐約市 防疫 疫情

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