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首位非裔市長丁勤時辭世 享耆壽93歲

記者和釗宇／紐約報導
紐約首位非裔前市長丁勤時23日晚間9時30分在上東城自家逝世，享耆壽93歲。（本報檔案照）
紐約首位非裔前市長丁勤時23日晚間9時30分在上東城自家逝世，享耆壽93歲。（本報檔案照）

紐約首位也是迄今唯一的非洲裔市長丁勤時(David Dinkins)23日晚間9時30分在上東城自家逝世，享耆壽93歲，離他夫人上月離世恰好隔一個月；紐約政界人士深切緬懷，包括現任白思豪(Bill de Blasio)，以及丁勤時之後的朱利安尼、彭博等歷任市長都對他高度評價，指出他的政治遺產深刻影響後任的紐約市長。

丁勤時在1990年至1993年擔任紐約市長，此前為曼哈頓區長；他在1989年民主黨初選擊敗已連任三次市長的郭德華(Ed Koch)，隨後戰勝共和黨對手朱利安尼(Rudy Giuliani)，成為紐約第106屆市長；但其任上紐約市犯罪日益猖獗，受此影響丁勤時只做一屆，在1993年市長選舉中，被捲土重來的朱利安尼擊敗。

丁勤時據信是自然死亡，當家中照護發現他時，他已失去氣息；丁勤時的夫人喬伊斯(Joyce Dinkins)才於上個月12日去世，享壽89歲。

丁勤時的去世引起紐約政界人士深切緬懷；白思豪曾在丁勤時政府內工作四年，也曾為丁勤時助選，並在那段工作期間認識了當時作為丁勤時講稿寫手的妻子麥克蕾；白思豪表示，丁勤時有一副好心腸，「他對我們許多人來說，就是激勵我們走上從政之路、並指引著正確方向的人，我的婚姻、家庭和從政生涯都是丁勤時賜予的。」

儘管丁勤時任內犯罪猖獗導致他沒能連任成功，但白思豪表示，丁勤時的政治遺產應該被重新評價，「因為他是帶領紐約市走上安全之路的人，同時他也非常重視年輕人的教育；丁勤時為紐約市做出許多貢獻，我希望我們最終能給他一個更公正的評價。」

丁勤時的繼任者朱利安尼則表示，丁勤時是令人尊敬的市長，「他將自己的人生奉獻給紐約市，他的付出值得所有人尊敬。」前市長彭博(Michael Bloomberg)表示，紐約市所有後任市長都是站在丁勤時的政治遺產之上，「丁勤時對紐約市和美國做出貢獻，我將永遠銘記他。」

州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，丁勤時是一位打破種族藩籬的開拓者，他決定參選市長就代表著進步，為許多後來的少數族裔參政鋪平了道路；「儘管丁勤時在任時紐約市有很多問題，但我們都會銘記他，他是偉大的紐約人，也是我和許多人的精神導師。」

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