長島大頸等4地 列入黃色防疫區

長島四個地區被州府列為新冠「黃區」。(州長辦公室提供)

紐約長島的大頸(Great Neck)等四個地區，由於新冠確診人數和陽性率增加，23日被列入新冠「黃區」，餐館就餐、聚會、學校等將面臨新的限制；針對商家和學校的限制分別將於25日(周三)和26日生效。

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)23日宣布，長島納蘇郡(Nassau County)的大頸和馬薩佩瓜(Massapequa)、蘇福克郡(Suffolk County)的河頭鎮(Riverhead)和漢普頓灣(Hampton Bays)被列為黃區；四個地區的陽性率分為：大頸4.77%，馬薩佩瓜3.9%，河頭鎮4.6%，漢普頓灣5.13%。

根據紐約州的規定，被列為黃區的地區，非住宅的室內和室外聚會不得超過25人，住宅聚會室內和室外不得超過十人，宗教場所客容量限制在50%，室內和室外用餐每桌最多四人；學校可保持開放，但必須每周對到校上課師生的20%進行新冠檢測 。

大頸學區 23日致信學區內的家長表示，「大頸列為黃區，學區面臨特殊的要求和挑戰；為了讓學校繼續開放面對面授課，學區必須在兩周內對到校教職工和學生總數的20%進行隨機新冠檢測；若檢測結果低於目前大頸4.77%的陽性率，則學校不再需要做檢測。」

信中還說，「我們正在與納蘇郡衛生局和合作教育服務委員會(BOCES)合作制定計畫，以滿足紐約州的要求，同時滿足我們學校社區的最大利益」，學區內所有學校24日仍按原計畫運行，但大頸華人家長表示，對20%的學生隨機選擇做新冠檢測，很擔心年幼的子女會怕疼。

納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)表示，納蘇郡將繼續擴大新冠檢測，並與社區共同努力，確保遵循健康與安全指南，「我們將盡所能來挽救生命、保持學生到校上學，確保商業開放」；蘇福克郡郡長貝隆(Steve Bellone)則表示，該郡正在積極採取措施找到高感染率群體，來控制病毒的傳播，該郡衛生局過去十天已新增超過200名全職接觸者追蹤員。