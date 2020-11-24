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紐約州新冠住院者翻倍 節後恐慘況重現

記者和釗宇／紐約報導
葛謨警告民眾節日季務必注意防疫，否則節後恐重現今年春季疫情慘狀。（美聯社）
葛謨警告民眾節日季務必注意防疫，否則節後恐重現今年春季疫情慘狀。（美聯社）

紐約州葛謨(Andrew Cuomo)23日表示，全州新冠疫情繼續快速反彈，過去三周以來全州新冠住院人數已經翻倍；同時，史泰登島南部將進入防疫「橙區」，關閉堂食和健身房，曼哈頓華盛頓高地(Washington Heights)、史泰登島北部、長島部分地區也進入「黃區」；葛謨提醒民眾節日季務必注意防疫，否則節後恐重現今年春季疫情慘狀。

葛謨表示，過去三周來，全州的每周平均住院人數已從11月2日的1227人增至22日的2274人，增幅高達122%；另外，從10月26日當周到上周，全州新冠檢測陽性率已從1.57%升至2.93%，ICU住院人數從247人升至461人，日新增死亡人數也從10人左右升至30人左右；而全州累計新冠確診人數超過60萬人，達到60萬2120人；22日新增確診5906人，其中紐約市新增1782人。

儘管紐約州陽性率仍排在全美倒數第四，但葛謨表示，若疫情繼續按照當前速度反彈，總住院人數再過三周將增長到6000人以上，若再疊加假日季人們社交活動增加，後果不堪設想；「紐約州陽性率較低是因為我們春季的『暫停』防疫，當時我們的陽性率最高也超過了50%；難道你們忘了當時每天死亡800人嗎？忘了我們不得不用冷凍卡車裝屍體嗎？這僅僅是幾個月之前的事，若想重來一遍，可比壓平曲線容易得多。」

葛謨表示，目前全州陽性率已經超過3%，其中紐約市的史泰登島南部五個社區的的陽性率均已超過4.5%，因此將進入防疫「橙區」，餐廳須關閉堂食(室外營業每桌限坐四人)，健身房、個人護理等高風險非必要行業關閉，禁止十人以上集會。

除了呼籲民眾假日季嚴格防疫，葛謨還要求執法人員嚴格執法；此前有地方警局表示拒絕執行葛謨的十人限聚令，葛謨表示執法人員拒絕執法就是拒絕履行憲法責任，「執法人員若只想執行自己認可的法律，那就不是執法人員，而是獨裁者；這樣會開一個很壞的先例，後面所有的政策都會被政治化，變得沒有是非。」

葛謨警告民眾節日季務必注意防疫，否則節後恐重現今年春季疫情慘狀。（Getty I...
葛謨警告民眾節日季務必注意防疫，否則節後恐重現今年春季疫情慘狀。（Getty Images）

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