聯邦金援將耗盡 紐約市復甦已放緩

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)23日公布2021財年預算更新，表示儘管財政受新冠疫情打擊嚴重，但此前接受的聯邦政府 400億元第一輪刺激資金有力推動經濟復甦，呼籲國會和聯邦政府盡快通過新一輪刺激計畫，否則下個財年將面臨38億元的虧空。

白思豪說，隨後疫情來襲，全市3月起損失大約90萬個崗位；但5月至10月期間，紐約市已經恢復了大約30萬個崗位，占損失崗位的三分之一，失業率也從6月的20.3%降至10月的13.2%。

他表示，紐約市經濟之所以能夠快速恢復，很大程度上是因為接受了聯邦政府月400億元的第一輪刺激資金，包括發放給個人的1200元補助、失業救濟、小商業貸款等；然而，隨著這筆資金即將耗盡，紐約市的經濟恢復已經放緩，例如私營部門6月增加了10萬個崗位，但10月已經降至1萬5000個。

白思豪說，若聯邦政府不出台新一輪刺激，隨著疫情反彈，經濟恢復將進一步放緩；根據紐約市新的財政支出計畫，市府預計將在本財年新增支出7億6700萬元，2022財年新增1000萬元，兩財年的財政節省額度足以覆蓋；2021財年的新增主要支出包括免費視頻、學校復課和防疫投資、協助小商業者、心理健康服務等。

白思豪呼籲聯邦政府盡快出台新一輪刺激計畫，否則紐約市下財年難以抹平38億元的虧空，而且虧空將會越來越大，屆時市府恐擴大裁員。