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市議員提案 餐飲業可收15%附加費

記者黃伊奕／紐約報導
新提案擬允餐飲業向所有員工支付15元時薪，就可加收15%附加費，但華人業者不買賬。（業者提供）
新提案擬允餐飲業向所有員工支付15元時薪，就可加收15%附加費，但華人業者不買賬。（業者提供）

代表布碌崙(布魯克林)、皇后部分地區的市議員雷諾索(Antonio Reynoso)日前在市議會提案，擬允許餐飲業只要確保向所有員工支付至少15元時薪，就可向顧客增收帳單總額15%的附加費(surcharge)；但華人業者對此並不買賬，指出疫情影響下民眾外出就餐意願已很低，此舉只會進一步減少客源，對業主和員工屬得不償失之舉。

紐約州法律最低時薪為15元，但服務員、美甲工、洗車工等小費工人例外，雇主可支付低於最低時薪的工資，依小費抵薪。

雷諾索的提案指出，如果餐館向店內所有員工都支付至少15元的最低時薪，就可以向顧客增收被稱為「食品服務機構附加費」(Food Service Establishment Surcharge)的15%費用；目前為救濟新冠疫情下受重創的餐飲業，紐約市已通過新法，允許餐飲業向顧客增收10%的「疫情恢復費」。

如果新法通過，則是以此附加費取代該10%「疫情恢復費」；但是餐館如果決定收取這筆費用，則必須在菜單、帳單以及收據上清楚註明，並說明該額外費用並非小費。該提案若通過並由市長簽字生效，將在簽署日120天後開始實施。

但對此提案，華裔餐飲業主並不買帳；日本拉麵館久湯屋業主林國耀表示，無論是「疫情恢復費」還是「食品服務機構附加費」，他都不願意收取。

他表示，疫情嚴重影響民眾外出就餐意願，再增收各種額外費用，只會進一步降低民眾就餐意願；有能力的客人自然會主動多付小費，表示對服務員和餐廳的支持，這種支持應是建立在客人自願原則，不能強行要求。

99餐飲集團業主林裡舉則表示，利用這種方式來提高工人底薪也不合適，也沒有華人業主會願意去收這樣的附加費用；這看上去是創收，實際上卻阻礙客人前來消費的意願，對員工和業主最終都得不償失。

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