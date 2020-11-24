紐約市下月或進防疫「橙區」 小商業恐再受重創

疫情第二波來臨，紐約市少數族裔小商業在關門邊界掙扎。(記者張晨/攝影)

紐約市 新冠疫情不斷回升，恐將於12月進入防疫 「橙區」，意味著小商業恐將面臨第二輪重創；市議會小商業委員會(Committee on Small Business)23日舉行線上公聽會，與會者作證指出，市府等各部門應做好準備，對小商家提供及時救助資源，否則將有更多小商家難以為繼。

該委員會主席周奈(Mark Gjonaj)表示，紐約市2019年共有2萬3650家餐飲，提供31萬7800個工作；但新冠疫情下，餐館和酒吧大量關閉，倖存的也遭受營業額大幅減少等嚴重衝擊，今年全市餐飲業從業者下降至9萬1000人， 餐飲業收入比去年同期猛降71%。

根據州府的聚集防疫策略(Micro-Cluster Strategy)，若紐約市內社區的七天平均陽性率超過3%並持續十天以上，將進入防疫「橙區」，禁止堂食及關閉健身房；若這一數字超過4%並持續十天以上將進入「紅區」，關閉所有非必要行業。

紐約市很可能再12月初就進入「橙區」，二次封鎖恐會對餐飲業產生更嚴重的打擊；周奈指出，全市餐館員工中，44%為西語裔，20%為亞裔 ，有16個社區的該行業移民員工比率高達70%至90%，法拉盛的餐館員工中，88%為移民，其中超過75%為亞裔。

小商業服務局局長多瑞斯(Jonnel Doris)出席作證表示，該局目前接到了超過4萬5000個小商家的求助電話，其中約有8%的業者為非英語求助。

多瑞斯表示，從上周開始，已經和全市各社區組織聯繫，以求和當地小商業建立聯繫，為應對任何即將到來的情況做好準備。

曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)則作證表示，曼哈頓的空店率「驚人飆高」，與2017年相比，如今百老匯整條街的空店率增長了78%，而空店周圍的遊民以及堆積垃圾等問題也隨之而來，降低了民眾的生活質量。

她指出，市府應向餐飲業者提供易於遵循的規則，且在公共衛生條件允許的情況下進行適時更新，繼續支持戶外用餐、商業租賃協助以及外賣、送餐業務。