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紐約市交通局長下月離職 加入白登過渡團隊

記者張晨／紐約報導
市交通局長創騰伯格辭職，加入白登過渡團隊。(取自推特)
市交通局長創騰伯格辭職，加入白登過渡團隊。(取自推特)

紐約市交通局長創騰伯格(Polly Trottenberg)23日宣布，將於下月離職，加入總統當選人白登(Joe Biden)的過渡團隊，任運輸相關的顧問。

創騰伯格是白思豪市府閣僚中任職時間最長的一位，從他上任起就一直任其交通局長，是白思豪交通安全「零死亡願景」(Vision Zero)的主要執行人，七年來取得的成就廣獲讚譽，紐約市的交通事故相關死亡人數一度創下百年來的最低紀錄。

白思豪當日對創騰伯格七年來的服務作高度評價，指出她是一位不知疲倦、才華橫溢的的公職人員，「是她讓我們的城市更安全、更公平。」

白思豪任期的最後一年，如今面臨得力閣僚相繼離去的境況；此前，市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)在9月辭職，參加市長競選，負責衛生與公共服務(Health and Human Services)的副市長亨茲(Raul Perea-Henze)此前也宣布辭職。今年8月，市衛生局局長巴博特(Oxiris Barbot)也因抗疫問題上與白思豪產生衝突，隨後辭職。

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