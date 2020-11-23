紐約市又關閉公校 共和黨市議員率家長提告

市議員博萊利(右)。(取自個人競選網站)

因紐約市 疫情反彈，新冠檢測陽性率破3%大關，市長白思豪上周宣布再度關閉公校 ，改回全面網路教學；代表史泰登島的共和黨市議員博萊利(Joseph Borelli)則聯合多位反對關閉公校的家長，在紐約南區聯邦法院狀告市府，指遠程教學無法保證學習質量，且給需上班的家長帶來負擔，要求法庭針對市府決定下禁制令，重開公校提供面對面授課。

史泰登島目前屬紐約州疫情反彈嚴重的區域，州長葛謨22日警告，若下周仍無好轉，將被列入疫情防控的「紅區」和「橙區」，升級防疫措施，關閉所有非必要行業。

但代表史泰登島的市議員博萊利(Joseph Borelli)對此持不同意見，並嚴厲抨擊市府上周作出的再度關閉公校決定；他聯合部分家長在紐約南區聯邦法院提出緊急訴訟，要求法院立刻頒令重開公校。

博萊利指責市長白思豪與市教育總監卡蘭札(Richard Carranza)「一次又一次讓孩子失望」，花了六個月為該學年做準備，最終卻只維持開學一個多月，讓百萬計的公校學生又被困家中；他表示，「事實證明遠程學習是失敗的，徹底關閉公校是完全不負責任且不可接受的。」

華人家長日前在皇后區抗議政府關閉學校。（本報資料照片）

博萊利等在訴狀中指出，遠程學習不利學生，並給家長帶來難以控制的負擔；代表律師之一Lou Gelormino說，「政府重關公校的決定令人震驚，法律規定應為所有兒童提供優質教育，很明顯在線學習不能確保質量」。

市府一名發言人回應，關閉學校是為了控制新冠疫情傳播，並提到博萊利此前在社交媒體推文要在家裡舉行超過十人感恩節聚餐的言論，顯示他對疫情態度輕率，「與鼓勵紐約人在家中舉行大型感恩節聚餐的市議員不同，我們希望保護所有紐約人的健康和安全」。

博萊利10月就曾針對市教育局 發起另外一宗訴訟，以剝奪兒童接受適當教育的權利為理由，指責教育局直到9月才開放公校、提供面對面授課。