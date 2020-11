疫情衝擊司法 律師籲州法院推動數位化辦案

紐約州 負責研究科技在未來法院系統中作用的一個工作組日前發布報告,建議紐約州的法院增強在線操作和授權電子申請,升級法院系統網站等。

紐約州上訴法院首席法官狄佛爾(Janet DiFiore)四個月前發起「考慮在新冠疫情 期間和之後的法院未來數位化」的倡議;上周重新設想未來紐約法院的在線法院工作組(The Online Courts Working Group of the Commission to Reimagine the Future of New York's Courts)對此發布了第一份研究報告。

該工作組由多家律所的律師領導,報告建議建立一個全州的在線法院門戶網站,升級脫節和操作不便的法院系統網站,並進一步研究了虛擬訴訟的作用,提議在曼哈頓創建了一個小額在線索賠辯論解決試點項目,並通過州法授權電子申請(e-filing)。

狄佛爾表示,「這些建議不僅將提高我們的運行效率,還將使法院能更有效率地滿足紐約人不斷變化的司法需求。」

工作組也在報告中寫道,此次新冠疫情期間,法院系統不得不採用了遠程開庭等一些線上操作,而很多低收入 訴訟人無法接入網路凸顯了「數位鴻溝」(digital divide);「不同群體間存在數位鴻溝且日益嚴重,這促使紐約市律師協會等團體,提倡在收容所中普及無線網路。」

報告還指出,隨著越來越多的職能轉移到網上,法院系統應考慮與學校、圖書館等團體合作,提供網路訪問和相關培訓。