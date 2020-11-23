疫情衝擊司法 律師籲州法院推動數位化辦案
紐約州負責研究科技在未來法院系統中作用的一個工作組日前發布報告，建議紐約州的法院增強在線操作和授權電子申請，升級法院系統網站等。
紐約州上訴法院首席法官狄佛爾(Janet DiFiore)四個月前發起「考慮在新冠疫情期間和之後的法院未來數位化」的倡議；上周重新設想未來紐約法院的在線法院工作組(The Online Courts Working Group of the Commission to Reimagine the Future of New York's Courts)對此發布了第一份研究報告。
該工作組由多家律所的律師領導，報告建議建立一個全州的在線法院門戶網站，升級脫節和操作不便的法院系統網站，並進一步研究了虛擬訴訟的作用，提議在曼哈頓創建了一個小額在線索賠辯論解決試點項目，並通過州法授權電子申請(e-filing)。
狄佛爾表示，「這些建議不僅將提高我們的運行效率，還將使法院能更有效率地滿足紐約人不斷變化的司法需求。」
工作組也在報告中寫道，此次新冠疫情期間，法院系統不得不採用了遠程開庭等一些線上操作，而很多低收入訴訟人無法接入網路凸顯了「數位鴻溝」(digital divide)；「不同群體間存在數位鴻溝且日益嚴重，這促使紐約市律師協會等團體，提倡在收容所中普及無線網路。」
報告還指出，隨著越來越多的職能轉移到網上，法院系統應考慮與學校、圖書館等團體合作，提供網路訪問和相關培訓。
編輯推薦
上一則
近期活動
下一則
FB留言