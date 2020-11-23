疫苗還早 葛謨：節日季要嚴格防疫

葛謨呼籲民眾在即將到來的節日季繼續嚴格防疫。（美聯社）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)22日呼籲民眾節日季繼續嚴格防疫 ，否則到明年初，全州新冠檢測陽性率可能升至7%到10%，並提醒民眾不要對疫苗 的到來抱過於樂觀態度，普通民眾能接種最快也要等到六個月以後；他也警告紐約市 史泰登島等地，若疫情形勢未來一周沒有改善，將升級防疫措施，關閉所有非必要行業。

數據顯示，全州21日新增確診病例5391例，其中紐約市新增1930例，全州新增死亡30人；葛謨表示，從感恩節起至1月2日的37天是假日季，預計民眾的社交活動將增加；他表示，如果民眾不注意防疫，12月1日到10日、1月2日至10日將出現兩波疫情高潮，陽性率可能高達7%到10%；如果民眾不認真防疫而出現這種情況，將面臨更嚴格的防疫措施傷害經濟恢復，醫療資源也會被耗盡，將有更多人死亡。

葛謨重申了州府此前提出的聚集防疫策略(Micro-Cluster Strategy)，若紐約市內社區的七天平均陽性率超過3%並持續十天以上，將進入「橙區」，禁止堂食及關閉健身房；若這一數字超過4%並持續十天以上將進入「紅區」，關閉所有非必要行業；紐約市外的數字指標則有所放寬，進入「橙區」的指標為4%-5%，「紅區」指標為5%-6%。

他表示，史泰登島目前疫情嚴重，若下周之內仍無好轉，部分地區預計將進入「紅區」和「橙區」，而長島納蘇郡、蘇福克郡和曼哈頓上城則可能進入「黃區」。

葛謨還重申了各學區的防疫政策，他說，若七天平均未超過3%，是否關校的決定權在地方學區；但陽性率一旦超過3%，社區就將進入「橙區」，關校權限將收歸州府。

此前已有多款疫苗宣布實驗成功，但葛謨表示，儘管疫苗可能最早下月就投入使用，但第一批將只給醫護等一線抗疫人員接種，普通民眾接種恐怕要至少等六個月，因此呼籲民眾短期內不要寄希望於疫苗，仍應嚴格防疫；他說，疫苗接種非常複雜，「我們花了八個月時間才把單日檢測量提高至20萬次，要給全州2000萬人接種疫苗，複雜程度可想而知。」