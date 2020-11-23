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紐約數百染疫者遺體 仍存日落公園冰櫃

記者黃伊奕／紐約報導
日落公園用來停放屍體的冷凍貨櫃迄今仍存放數百屍體。（本報檔案照）
日落公園用來停放屍體的冷凍貨櫃迄今仍存放數百屍體。（本報檔案照）

紐約市今年4月因新冠肺炎死亡人數每日劇增，大量屍體無法及時處理被放置在布碌崙(布魯克林)日落公園設立的救災停屍房(long-term disaster morgue)，用一個個冷凍貨櫃裝載；時隔半年，該處仍有數百具屍體停放在此冷凍。

今年4月為緩解殯儀館停屍房緊缺，市府在全市設立救災停屍房，首個冷凍貨櫃停駐地點設立在日落公園海濱，最多時有近700具屍體存放在此。

時隔半年，該處仍有數百具屍體停放在此，未能妥善處理；紐約市法醫辦公室表示，這些至今未處理的屍體大部分是找不到家人，或者無法負擔適當葬禮的人。

法醫辦公室指出，他們在追蹤230名新冠肺炎死者親屬時遇到困難，這種情況過去也不少見，還有一部分是家人因為無法承擔喪葬費用，沒有去認領屍體。

紐約市喪葬援助從5月的900元增加到1700元，但傳統喪葬服務平均需要9000元，而火葬服務費也要約6500元左右，很多貧困家庭仍無力承擔。

在新冠肺炎疫情爆發之前，無人認領的屍體會在幾周內會被埋葬在布朗士附近的哈特島(Hart Island)上，該處是全美最大公墓之一，紐約市在過去150年間在此葬過超過100萬具無人認領的屍體；疫情之前該處每周處理大約25人，而今年疫情高峰期，每天都會埋葬至少25人。

法醫辦公室表示，無力承擔葬禮費用的家庭，可以申請在哈特島上舉行免費葬禮，但很多家庭不知道此項目；法醫辦公室也指出，其工作人員通常通過文件、指紋、醫療、牙科紀錄或DNA來識別屍體，也會聯繫市府機構、警局等來尋找無名屍的家人，但在疫情期間，很多屍體無人認領的另一原因是其親屬也染疫死亡。

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