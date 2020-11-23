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牛津新冠疫苗保護力僅70% BBC直言：令人失望

新冠救濟項目將到期 葛謨促國會盡快延

記者和釗宇／紐約報導

新冠失業救濟項目將於聖誕節前後到期，紐約州長、也是全美州長協會主席的葛謨(Andrew Cuomo)22日致信國會，敦促國會延長新冠失業救濟項目；他表示，該項目為數百萬因為疫情而失業的家庭提供了重要財務支撐，也為地方政府提供了重要支持；葛謨說，目前全美疫情快速反彈，感染、住院和死亡人數連創新高，國會更應快速行動，延長失業救濟。

葛謨在信中表示，新冠疫情不僅給健康帶來影響，同時也造成了前所未有的經濟危機；隨著全美即將進入假日季，各州已經開始收緊防控措施，但失業救濟項目卻即將到期，「華府的不作為正在讓數百萬美國人的生計至於險地；國會在今春疫情中的快速行動支撐了民眾的生計，現在需要再來一次，為那些生計無著的民眾給予必要支撐。」

數據顯示，自新冠疫情爆發以來，州府已經為全州380人提供了失業救濟，總金額超過550億元，相當於超過26年的失業救濟金總和；同時，全美已經有超過2000萬人正在接受失業救濟，其中1200萬人申請的將在12月31日到期。

在紐約州，約有120萬名領取新冠肺炎疫情失業救助(Pandemic Unemployment Assistance)，該項目主要為自由職業者等無資格申請傳統失業金的民眾提供；另有68萬2000人則是按照「疫期緊急失業補助」(Pandemic Emergency Unemployment Compestion)計畫，可在失業金發放26周到期後再延長13周；若國會無法延長這兩項失業救濟項目，這些民眾將面臨財務困難。

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