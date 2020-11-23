樂齡會報告：少數族裔耆老 受新冠影響最嚴重

樂齡會報告顯示，少數族裔耆老受新冠影響最嚴重。（記者金春香／攝影）

樂齡會(AARP)17日發布「消除差距3.0」報告，指出紐約少數族裔耆老在疫情 期間，受食物、房租、養老費用等影響最大，需要政府為家庭和社區服務提供更充足資金，增加糧食券援助計畫(Supplemental Nutrition Assistance Program，簡稱SNAP)，保證耆老在疫情期間獲得充足食物。

紐約州辦公室主管芬科(Beth Finkel)表示，該報告證實了他們幾個月來聽到的情況，那就是紐約少數族裔老人在健康和財務安全方面因新冠疫情受到更為嚴重的影響；多年來不同族裔耆老的生活差距一直存在，而新冠的爆發更是加劇了這種差距。

亞美聯盟執行總監姚久安(Jo Ann Yoo)指出，疫情不僅使紐約各族裔耆老間的生活差距進一步擴大，還進一步證明社會缺乏關於美國亞裔 社區的可靠數據；該報告稱，亞裔在醫療健保、食品安全、住房負擔等方面面臨巨大問題。

報告指出，疫情期間美國亞裔貧困率高於白人，2014年至2018年間，紐約市 亞裔在低收入和存在健康問題等方面所占的比例始終高於白人；疫情爆發後，面臨食品短缺的紐約市民眾數量幾乎比以往高出一倍，從120萬人增至220萬人，約占全市人口的25%。

此外，疫情使不同族裔和不同收入群體之間的住房差距進一步擴大，今年5月全市有約25%的非洲裔和西語裔家庭無法支付房租，該數字在白人家庭群體為14%。

報告建議成立一個獨立審查小組，對州府在養老院及其他長期護理設施的新冠疫情處理情況進行審查，以督促工作模式的完善，並為家庭和社區服務提供充足資金，保證耆老擁有在家中養老的充足資金，而不必到養老院養老；增加SNAP登記人數，為住房困難者提供律師服務，為無家可歸或即將失去住房者提供住房優惠券等。