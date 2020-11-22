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研究：新冠病毒在低溫與高濕環境 可活長達一個月

日增確診近6千 67萬紐約客感恩節仍要搭機

記者張晨／紐約報導
感恩節期間，仍有67萬名紐約客將搭機出行。(本報檔案照)
感恩節期間，仍有67萬名紐約客將搭機出行。(本報檔案照)

紐約州21日公布最新疫情統計，全州單日新增確診病例直逼六千、達5972例。 儘管官方疾呼感恩節不出門，但最新紀錄顯示，仍有超過67萬名旅客計畫在感恩節期間飛離紐約市及新澤西州機場；另外，哥倫比亞大學(Columbia University)21日表示，至少70名學生因違反新冠旅行政策而受到紀律處分。

航空分析公司OAG提供給「紐約郵報」的機票銷售數據顯示，預計約有27萬5300名乘客將從甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)出發，另有27萬1700名乘客預訂從紐瓦克國際機場(Newark International Airport)出發的航班，而拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)則預計有12萬7100名乘客飛離。

該公司調查了23日至29日這三個主要機場以及紐約上州斯圖爾特國際機場(New York Stewart International Airport)的機票預訂情況；但總的來說，乘客數量比去年感恩節期間的150萬人，下降了55%。

紐約客搭機出行的目的地，以飛往佛羅里達奧蘭多最多，有4萬2100人，且相比全國其他任何地方的旅客都多；其次有3萬8400人前往佛州的羅德岱堡(Fort Lauderdale)，排名第三至第五的飛行目的地依序為：3萬3200人前往亞特蘭大，2萬7700人飛往洛杉磯，而邁阿密則有2萬5000人。

感恩節假期很多大學讓學生可以返家過節，但仍不允許非必要的旅行，哥大商學院有70名學生前往英屬特克斯和凱科斯群島(Turks and Caicos Islands)旅行。校方發言人凱許曼(Christopher Cashman)表示，這違反了學校健康防疫規定，該規定寫明在另行通知之前，禁止任何官方或有組織的團體旅行。

「特克斯和凱科斯群島之旅是一個自發的集體事件，違反學校防疫政策，涉及的學生將受紀律處分。」凱許曼表示，這些學生要改上網路，直到12月1日才能進入校園，如果再次違反規定，將受到更嚴厲的懲罰，「這都是為了保護校園和社區的健康，謝天謝地，到目前為止我們的陽性率仍然很低。」

隨著美國死於新冠病毒的人數攀升至25萬人，美國疾病防治中心(CDC)發出警告，強烈建議人們縮減外出計畫，留在家中；根據孟莫斯大學民調中心(Monmouth University Poll)的最新調查顯示，有74%的人表示，感恩節假期他們會留在家裡，只有25%的人計畫旅行，另有10%的人表示他們會在某個地方過夜。

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