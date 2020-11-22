紐約市公校 2400師生檢測陽性

紐約市公校師生檢測陽性數字增至2400人，關校前校內檢測力度仍不夠。（教育局提供）

9月至今，紐約市公校 已有2400名學生和教職員工新冠檢測 結果呈陽性，其中包括選擇全部網課的學生和在家辦公的教職員工，且大部分陽性結果來自學生和教師在校外進行的檢測，只有336例來自教育局 提供的校內檢測項目。

教育局數據顯示，從9月14日起至今公校系統內共有2400人檢測結果陽性，包括1092名學生和1308名教職員工，這些確診者大部分都是自行前往衛生局檢測點和私人診所接受檢測，只有336人是通過教育局在公校內實施的檢測得到結果，其中138人為學生，198人為教職員工。

教育局至今在全市公校中完成15萬5763次校內檢測，336人為陽性，陽性率低於0.23%；但該檢測數字與此前選擇混合教學的33多萬名學生數字相比，仍相差較大；據悉，只有11萬7000名學生提交了在校接受新冠檢測的授權表格，很多家長仍傾向讓孩子在家長陪同下，在校外進行檢測。

一些教職員工認為，教育局提供的校內檢測不夠有效，也不全面；法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis HS)的教師Arthur Goldstein說，教師們是採取自願形式進行檢測，如果個人不願接受檢測，學校也不會強制，而第75學區特殊教育學生則從來沒有被要求檢測。

另外，校園食堂員工隸屬於工會Local 372，工會只鼓勵成員接受核酸檢測，但也沒有強制要求。