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洛克菲勒冰場開放 每票限滑50分鐘 須戴口罩

記者金春香／紐約報導
洛克菲勒中心滑冰場今年限制入場人數。（本報檔案照）
洛克菲勒中心滑冰場今年限制入場人數。（本報檔案照）

洛克菲勒滑冰場21日下午開放，但限制人數，民眾需要提前購票，且每張票使用時間限制在50分鐘，所有滑冰者需要全程配戴口罩。

疫情影響，以往從10月中旬就開放的洛克菲勒滑冰場今年延遲至11月21日開放，且由於洛克菲勒中心的廣場和周圍購物街將進行大規模裝修，滑冰場將僅開放至1月17日，而往年冰場都會開放至4月。

滑冰場開放期間的每天上午9時開放至午夜12時，需要登錄https://www.skatingatrockcenter.com/提前選定滑冰時間購票，每張票限時50分鐘。

洛克菲勒廣場的滑冰場1936年首次開啟，1939年成為曼哈頓中城的永久冰場，至今已經有83年的歷史，近年來每年都有超過25萬人在冰場上享受紐約的冬日美景，同時還可欣賞享譽全球的洛克菲勒中心聖誕樹，以及金色普羅米修斯(Prometheus)雕像。

來自紐約中部Oneonta的洛克菲勒聖誕樹挪威雲杉(Norway spruce)已於上周末抵達曼哈頓，點燈儀式將於12月2日(周三)晚7時舉行，NBC電視台將負責此次轉播，現場也不會有往年的觀賞民眾。

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