白思豪：紐約市12月必入防疫「橙區」

紐約市12月恐入「橙區」，餐館業者憂財務打擊。(記者張晨/攝影)

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)20日接受每周例行電台採訪時表示，紐約市在12月的第一周必將進入「橙區」，關閉公共場所等防疫 舉措在所難免，呼籲商家盡早做好準備；但許多商業領袖均表示，關門會再次引起失業潮，小商業將成疫情「替罪羊」。

在當日紐約公共電台(WNYC)的訪談節目中，白思豪表示，疫情再次爆發時，必定會將紐約拉入「橙區」警戒線內，「這很可能會發生在，感恩節過後不久，可能是12月的第一周。」

白思豪已與州長葛謨(Andrew Cuomo)通話商討防疫事宜，若紐約市新冠檢測七天平均陽性率超過3%，全市就將進入防疫「橙區」；而且兩人均認為，全市進入橙區是「遲早的事」，這一趨勢將導致堂食、宗教場所、健身房及個人護理等高風險場所及行業的再次關閉，且禁止十人以上集會。

代表全市數萬餐飲業者的「紐約市服務業聯盟」(NYC Hospitality Alliance)執行長里吉(Andrew Rigie)表示，沒有看到任何疫情追蹤顯示，最近感染人數的激增，與室內用餐重啟有關聯。

白思豪承認，餐館和健身房到目前為止是相對安全的，但他也表示，隨著疫情及確診人數在城市和鄉村的激增，這種情況可能會改變。

白思豪稱，進入「橙區」不代表全面封城，如果民眾嚴格防疫，再加上「橙區」的防疫要求，相信能夠避免紐約市進入「紅區」；根據州府規定，「紅區」意味著全面執行「暫停」防疫令，所有非必要行業將關閉、餐廳只允許外賣、禁止任何聚集活動。

里吉在一份聲明指出，陷入困境的小商業及其員工不應該在沒有得到應有補償的情況下成為替罪羊；他呼籲市府、州府和聯邦政府為企業主和工人提供財政支持。

今年3月疫情爆發以來，餐飲行業是影響最嚴重的行業之一，里吉表示，目前有近15萬人失業，如果再次關門，可能會導致9萬紐約人再次失業。

與去年10月相比，全州的休閒娛樂及酒店行業減少了近33萬個工作崗位；10月紐約州失業率為9.6%，紐約市失業率為13.2%。

另外，關市公校的重開問題，白思豪表示，紐約市將在未來幾天公布一項新計畫，而這項計畫將把面對面的課堂學習也容納其中。