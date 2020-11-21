公校關校首日 14萬學生網課出席率未通報

公校再度重開時，有至少76萬5000名學生不會返回教學樓。（教育局提供）

紐約市公校 19日再度關閉，令廣大師生家長措手不及，根據教育局 數據，約14萬名公校學生所在學校，在關校首日未匯報出席率，不確定有多少學生透過網路上課；另外教育局20日公布上周選擇從網課轉為混合教學學生數字，僅有約3萬5000人，這意味著公校再度重開時，至少76萬5000名學生不會返回教學樓。

教育局數字顯示，不清楚14萬名學生在關校首日是否正常登錄網課系統學習，當日有94所公校未匯報網課學生出勤數字，教育局認為，這很可能是部分低收入學生缺少在家學習工具及網路所造成；據悉目前全市仍有至少6萬名學生沒有平板電腦等網課所需工具。

出勤率問題並非19日才出現，自9月底學校重開後，由於選擇混合教學制的學生每周上課時間不同，且一些教學樓出現確診病例而關校數日再重開，一系列因素都給學校統計每日出勤帶來很大困難；不過根據教育局評估的出勤率，9月底至今約為88%。

另外，雖然市府和教育局鼓勵所有學生填寫在校接受新冠檢測的授權表格，但最新統計顯示，全市選擇混合教學的33萬5000名學生中，只有11萬7000人提交該表格，這將進一步增加公校重開的難度，因為市長日前多次強調，學校再次重開需要保證提高學生檢測數字。

在紐約市議會教育委員會20日舉辦的公聽會上，主席崔馬克(Mark Treyger)指出，疫情期間有更多學生需要心理情緒輔導，然而教育局只為市公校110萬名學生配備1553名社工和2992名輔導員，完全無法為學生提供充足的心理支持，要求教育局立即增加人手，加大心理輔導力度。