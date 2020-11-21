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未及時提交抗疫調查文件 斯靜格告市府

記者金春香／紐約報導
由於市府不及時提交主計長抗疫調查文件，斯靜格宣布提訴市府。（記者金春香／攝影）
由於市府不及時提交主計長抗疫調查文件，斯靜格宣布提訴市府。（記者金春香／攝影）

市主計長斯靜格(Scott Stringer)今年5月曾宣布其辦公室將對市長白思豪及市府各部門展開深入調查，客觀評估市府及各要員的抗疫表現是否存在過失，但在之後的調查中，市府未能配合按時提交所需的電郵、備忘錄及其他書面資料；斯靜格表示，由於市府不配合，導致調查難以順利進行，他18日已在州高等法院提訴市府。

紐約市在新冠疫情爆發初期因準備不足，拒絕關閉公校，且個人防護設備(PPE)、呼吸器以及病床位嚴重不足而抗疫不利，斯靜格的86歲母親也因新冠併發症去世；斯靜格5月曾宣布，要對白思豪及市府各部門展開深入調查，給民眾一份全面、透明及客觀的政府調查報告作為交代。

斯靜格隨後致信副市長弗雷翰(Dean Fuleiham)、前市衛生局長巴博特(Oxiris Barbot)及市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)，要求各部門提供去年11月以來的新冠數據，以及與抗疫有關的郵件、備忘錄以及其他書面資料，還要求市府提供證據，證明其有效預測因應疫情所需的普通病床位、急症室床位、加護病房床位、醫護人員總數及個人防護設備數量，據以評判市府在當時採取的行動及作出的決策是否存在過失。

然而數月來，相關市府部門未遵守斯靜格6月頒布的調查令，延遲或拒絕提交文件及數據，導致斯靜格辦公室無法及時獲得所需信息，調查工作遇到阻礙；因此斯靜格18日在州高等法院提訴市府，要求法院發布命令，督促市府快速提交所有文件，配合調查。

根據法庭文件，市府過去幾個月內經常做出妨礙主計長辦公室獲取所需文件的動作，如錯過市府自己制定的提交截止日期，及表示要等到最早明年4月才能整理出所需文件等。

斯靜格表示，紐約市數萬人因感染新冠失去生命，市府應該汲取此前抗疫不利的教訓和經驗，以爭取在接下來的抗疫戰爭中打贏這場仗，然而已經過去六個月了，市府卻仍未提交任何文件，導致調查無法順利進行，目前需要市府盡快合作提供所需信息，同時準備應對第二波疫情。

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