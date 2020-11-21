數車輛判斷人數？ 納蘇郡嚴查感恩節違規派對

庫倫(講話者)呼籲居民繼續做好防疫措施，避免病毒傳播，迎接即將到來感恩節。(取自News12直播視頻)

長島納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)表示，該郡19日的感染率已下降至2.9%，呼籲居民繼續做好防疫 措施，迎接即將到來的感恩節；她重申，家庭聚會人數需限制在十人以內，表示將嚴查違規派對，但未表明執法人員是否通過住家門前停泊車輛判定居民是否違規，「每個案例都要就事論事」。

對於目前社群網絡流傳，紐約 政府將通過每戶住家門前停泊車輛，判斷居民是否違規舉辦十人以上的聚會，庫倫表示，感恩節期間，政府將派遣執法人員巡邏，嚴查違規現象，呼籲民眾通過電郵或電話舉報，但她並未透露執法細節，並表示將根據每個不同案例，逐一調查。

庫倫20日在記者會表示，納蘇郡連續七天的陽性率仍超過3%，但19日的新增感染率已降至2.9%，目前有150人住院，28人在加護病房(ICU)急救，15人需要通過呼吸器維生，她呼籲民眾做好防疫措施，避免病毒傳播。

對於即將到來的感恩節，庫倫呼籲民眾遵從聯邦疾病防治中心(CDC)發布避免前往外州旅遊的建議，鼓勵居民在當地消費，促進經濟復甦；她說，若民眾從外國返回當地，應先自我隔離14天，若從除新州、康州與賓州外的地區前往紐約，需在成行三天前完成核酸檢測 ，到達三天後再進行一次檢測。

庫倫建議民眾將活動地點設在室外；若在室內，不在同一屋簷下生活的家人可分桌就餐，保持六呎社交距離。

納蘇郡衛生局局長艾森斯坦(Lawrence Eisenstein)補充，感恩節聚會是美國家庭傳統，但今年情況特殊，呼籲回家過節的青年人保護長者的健康，「很多年輕人都是無症狀者，但病毒對於耆老卻是致命的；如果你想明年也四代同堂慶祝，今年就要做出小犧牲」。