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紐約市「一兩周內」關堂食、健身房…嚴格防疫 避免翻紅

記者和釗宇／紐約報導
紐約市進入冬季後的新冠疫情不樂觀，19日在布碌崙(布魯克林)的病毒檢測點，等候檢測的民眾排成長龍。(美聯社)
紐約市進入冬季後的新冠疫情不樂觀，19日在布碌崙(布魯克林)的病毒檢測點，等候檢測的民眾排成長龍。(美聯社)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)19日表示，紐約全市關閉堂食、健身房只是「時間問題」，預計一到兩周內就將進入防疫「橙區」，呼籲商家盡早做好準備；他還表示，雖然目前沒有公校重開的時間表，但市府正在與州府合作制定重開標準，預計幾天內將公布。

白思豪表示，他18日已與州長葛謨(Andrew Cuomo)通話商討防疫事宜，而葛謨當日也表示按照州府數據，若紐約市新冠檢測七天平均陽性率超過3%，全市就將進入防疫「橙區」，關閉堂食(室外營業每桌限四人)、健身房及個人護理等非必要高風險行業，並禁止十人以上集會；他說，按照州府疫情統計數字的趨勢，全市進入橙區是「遲早的事」，預計就在這一兩周內。

他說，關閉堂食等決定無疑會讓小商業者面臨困境，但這也是無奈之舉，因為疫情數字節節攀升，遇到困難的小商家可以聯繫市小商業服務局尋求幫助；但他也表示，如今疫苗已經出爐，而且白登政府即將上台，未來的防疫局面將比春季較好。

白思豪還預計，州府不會按照郵遞區號在紐約市內畫分防疫區，將會是全市進入「橙區」；他表示，進入「橙區」不代表全面封城，如果民眾嚴格防疫，再加上「橙區」的防疫要求，相信能夠避免紐約市進入「紅區」；根據州府規定，「紅區」意味著全面執行「暫停」防疫令，所有非必要行業將關閉、餐廳只允許外賣、禁止任何聚集活動。

有關公校何時能夠重開，白思豪表示，目前市府正與州府加緊制定重開標準，預計幾天內就可公布；他預計，新的重開標準將在擴大檢測的前提下，適當提高陽性率標準，但新的標準也須和教師、家長等利益相關方達成一致後再實施。

白思豪繼續辯護自己的的陽性率3%關校決策，稱3%的標準並非與教師、家長談判妥協達成的，而是公衛專家的意見；市長公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)表示，3%的標準是公衛團隊在今年夏天根據預估的檢測量確定的，因為預計秋冬季節的檢測量將大幅增長，3%的陽性率意味著感染基數已經很大，很多無症狀學生就可能到校，加劇疫情傳播。

白思豪表示，紐約全市關閉堂食、健身房只是「時間問題」，是一到兩周之內的事。（市長...
白思豪表示，紐約全市關閉堂食、健身房只是「時間問題」，是一到兩周之內的事。（市長辦公室提供）

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