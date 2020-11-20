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紐約疫情發源地 威郡再惡化進黃區

記者金春香／紐約報導
紐約州註冊護士協會的成員，19日在布朗士區示威，抱怨醫院的抗疫設施和防護用品依然不足，宣稱不改善就將罷工。(歐新社)
紐約州註冊護士協會的成員，19日在布朗士區示威，抱怨醫院的抗疫設施和防護用品依然不足，宣稱不改善就將罷工。(歐新社)

紐約州3月新冠疫情爆發之初的震中地區威徹斯特郡(Westchester)疫情再次升溫，州長葛謨(Andrew Cuomo)19日宣布，威郡、橙郡(Orange)和洛克蘭郡(Rockland)的部分地區，都被畫入黃色預防區(Precautionary zone)；黃區內學校要在接下來兩周內，檢測20%的到校師生，室內用餐每桌限制在四人以內，宗教場所限制50%人數。

州府19日公布的數據顯示，州內19萬5239人接受檢測，其中5310人為陽性，陽性率達2.72%，雖然比前一日的3.32%有所下降，但住院人數繼續增加至2276人，且紐約市的七天平均陽性率繼續升至3.01%。

威徹斯特郡的新羅謝爾(New Rochelle)是3月新冠疫情爆發初期首先受到重創的地方，被稱為紐約新冠肺炎「零號病人」的猶太裔律師嘉布茲(Lawrence Garbuz)就居住在當地；19日數據顯示，威徹斯特新增337名確診，包括新羅謝爾等四個鎮都被列入黃區，橙郡也有四個鎮被畫入黃區，洛克蘭郡的黃區範圍則繼續擴大，目前這幾個郡所在的中哈德遜(mid-Hudson)地區的七天平均陽性率達3.84%，僅低於西紐約(Western New York)，該地區陽性率為4.85%。

與此同時，位於新羅謝爾的蒙特費爾醫院(Montefiore New Rochelle Hospital)護士對冬季病例激增感到擔心，且該醫院的人員配置不足，19日向管理層發出通知表示，如果不能保證他們擁有更安全的工作條件和更好的防護裝備儲備，護士們就會在十天後罷工；根據紐約州法，護士在罷工前必須提前十天通知。

葛謨再次呼籲民眾，放棄感恩節出行計畫和大家庭聚會，他日前與東北部六州州長通話後達成合作協議，紐約、新州、賓州、康州、德拉瓦、羅德島和麻州七州州內大學要為感恩節假期離校的學生進行檢測，以預防任何無症狀學生返回家鄉後將病毒傳染給家人，且回到各自家庭後也應該遵守當地的隔離要求；此外，還要做好秋季學期剩下時間通過網課完成課程的準備。

葛謨日前與東北部另六州州長通話後達成合作協議，七州州內大學要為感恩節假期離校的學...
葛謨日前與東北部另六州州長通話後達成合作協議，七州州內大學要為感恩節假期離校的學生進行檢測。（州長辦公室提供）
紐約市迎來新一波新冠疫情，紐約州註冊護士協會的成員19日在布朗士區示威，抱怨抗疫...
紐約市迎來新一波新冠疫情，紐約州註冊護士協會的成員19日在布朗士區示威，抱怨抗疫設施和防護用品依然不足，表示不改善就將罷工。(歐新社)

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