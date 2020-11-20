我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1171萬例 俄亥俄超北卡

普亭開會突然咳嗽不止 克林姆林宮「修片」粉飾太平

紐約首家！想進這家餐廳用餐 先花50元快篩

記者金春香／紐約報導
City Winery從下周二起，要求所有顧客入店前接受快速病毒檢測。（City Winery提供）
City Winery從下周二起，要求所有顧客入店前接受快速病毒檢測。（City Winery提供）

位於曼哈頓下城肉品加工區(Meatpacking District)的高檔餐廳「City Winery」日前宣布，自24日(周二)起，將要求所有食客入座前接受快速病毒檢測，獲得陰性結果才可入座就餐，其店內員工每天也都必須做檢測，這將是紐約市首家要求所有人員在獲得陰性結果下才可入內的餐廳。

根據餐廳規定，到該餐廳需要提前在Resy網站上預約，並繳納訂金，而顧客到達飯店後進行快速檢測所需的50元花費就涵蓋在訂金中，顧客在預約時間前到達餐廳門外接受檢測後，在15分鐘的等待時間內可品嚐店內提供的氣泡酒。

若檢測結果為陰性，顧客可進入就餐，餐桌之間相隔八呎距離；若為陽性，顧客不得進入餐廳，餐廳將再提供核酸檢測，然後送至實驗室進行二度確認。

餐廳創始人暨總裁多夫(Michael Dorf)表示，他相信在疫情期間，讓顧客就餐過程中感到安全和放心是最重要的，由於冬季疫情恐更為猛烈，美國人也不像歐洲人一樣習慣在寒冷天氣時仍戶外用餐，因此需要進一步尋求更安全的防疫方式，保證食客室內用餐的安全。

這種15分鐘的快速檢測為「抗原檢測」(antigen test)，由Accurex Diagnostic Services提供，對陰性結果的檢測準確率高達99%。

除顧客外，該餐廳員工每天上班前也必須進行檢測和量體溫，並全天候配戴口罩及保持社交距離；多夫表示，雖然每天給員工檢測會給餐廳經營帶來額外負擔，但他仍認為這是保證所有人安全的最佳辦法，他也希望政府能夠撥款支持，讓更多餐廳加入為員工進行每日檢測的隊伍中。

City Winery從下周二起，要求所有顧客入店前接受快速病毒檢測。（City...
City Winery從下周二起，要求所有顧客入店前接受快速病毒檢測。（City Winery提供）

編輯推薦

檢測 疫情 紐約市

上一則

女子開通推特 追蹤檢測站排隊實況

下一則

長島納蘇郡撥220萬 補助300家餐廳

延伸閱讀

華航紐約分公司總經理 拜會世界日報

華航紐約分公司總經理 拜會世界日報
紐約法拉盛搶車位撞人嫌犯姐姐：毒品讓他瘋狂

紐約法拉盛搶車位撞人嫌犯姐姐：毒品讓他瘋狂
紐約地鐵站內討錢不成 男子將人推下鐵軌

紐約地鐵站內討錢不成 男子將人推下鐵軌
紐約60歲婦要求電梯同乘者戴口罩 遭2青少年毆打

紐約60歲婦要求電梯同乘者戴口罩 遭2青少年毆打
全美首款 在家快篩新冠病毒 30分鐘知結果 但需醫師處方箋

全美首款 在家快篩新冠病毒 30分鐘知結果 但需醫師處方箋
全美首款 在家病毒快篩 30分鐘有結果 需醫師處方籤

全美首款 在家病毒快篩 30分鐘有結果 需醫師處方籤

熱門新聞

警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

2020-11-16 20:36
奧迪車衝進麵包店後，華男駕駛者下車走出店鋪。(讀者提供)

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

2020-11-17 12:39
法拉盛市中心13日晚至14日凌晨爆發四級大火，超過150名消防員用六個小時才控制住火勢，一家華人經營的理髮店與藥房14日上午被燒毀，一名消防員受傷。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

2020-11-14 09:44
被告鄒傑因涉嫌二級攻擊的重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸五罪，被皇后區檢方提告；圖為鄒傑16日開車撞傷他人後走出汽車。(視頻截圖)

獨家／法拉盛搶車位撞人嫌犯 前科累累

2020-11-19 02:30
警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛搶車位 華男駕車衝進餅屋…大打出手 一方開車撞人

2020-11-17 02:30
新州第一大城紐瓦克(Newark)成為疫情熱點。12日，一民眾在餐廳門口取外賣。(美聯社)

六州州長將緊急會商 新州賓州日增確診創新高 康州州長隔離

2020-11-14 18:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切