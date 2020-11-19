葛謨估感恩節後疫情大爆發 橙區須關堂食、健身房

葛謨預計感恩節後疫情反彈將加速，紐約市或將關閉餐館堂食。（美聯社）

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)18日表示，目前新冠疫情 反彈疊加民眾防疫疲勞、天氣日趨寒冷，預計感恩節後疫情反彈將加速，屆時若紐約全市將被畫作「橙區」(警戒區)，將關閉餐館堂食及健身房、個人護理等高風險非必要場所；同時，布朗士和皇后區的「黃區」(預防區)範圍都擴大。

葛謨預計感恩節過後病例數將大量增長，他表示依州府統計，若紐約市 新冠檢測七天平均陽性率超過3%，全市將被畫為橙區，學校必須關閉，餐廳關閉堂食、只能室外營業、每桌限坐四人；健身房、個人護理等高風險非必要行業關閉，禁止十人以上集會；宗教活動客容量限制在33%，最多25人。

州府此前公布「聚集防疫計畫」(Micro-Cluster Strategy)，將疫情反彈區域分為聚集疫情區(Cluster zone，紅區)、警戒區(Warning zone，橙區)和預防區(Precautionary zone，黃區)。

值得注意的是，儘管市府統計的七天平均陽性率已達到3%，但州府的統計僅為2.5%，這是因為市府和州府的防疫統計口徑不同；白思豪表示，紐約市陽性病例是計入患者檢測當天數字，而州府則是計入檢測結果出爐當日的數字，因此有所不同。

葛謨18日宣布布朗士區東側和西側部分社區畫為「黃區」，皇后區的「黃區」範圍則擴大至阿斯托利亞；黃區內的餐廳可以繼續室內外營業，每桌限坐四人；非必要行業可繼續開放；禁止25人以上集會，宗教場所客容量限制在50%。

州府數據顯示，全州17日新增病例5294例，陽性率為3.4%，七天平均陽性率為2.9%，紐約市則新增1747例確診；儘管疫情反彈，葛謨表示，紐約州採取的防疫措施和全美其他地區相比仍是非常嚴格，因此陽性率僅排在全美各州倒數第四，僅次於佛蒙特、夏威夷和緬因；他表示，全美其他地區疫情大幅反彈，主要因為春季並未經歷嚴重疫情，因此掉以輕心，而紐約州正好相反。

葛謨再次呼籲民眾假日季期間避免聚集，嚴格遵守州府此前出台的十人「限聚令」，不要心存僥倖害人害己，「做感恩節餐桌上的火雞」；此前有不少地方執法人員表示不願執行「限聚令」，葛謨呼籲地方政府認真執法，「執法人員必須執行所有法律，而不是只執行自己喜歡的法律。」