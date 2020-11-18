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紐約市公校今起關閉 起碼至感恩節後

記者和釗宇／紐約報導

紐約市公校恢復實體課僅一個半月就遭遇疫情反彈，市長白思豪(Bill de Blasio)18日宣布，全市的新冠檢測七天平均陽性率已經超過3%的警戒水平，因此全市公校從19日(周四)起關閉，全部轉為線上教學；他表示，公校將起碼關閉至感恩節之後，期間市府將和州府商定公校重開的標準及加強檢測事宜，預計最快本周公布重開計畫。

數據顯示，紐約市公校系統學生超過100萬名，全市公校今年3月因疫情關閉，全部轉入線上教學；隨後疫情減輕，公校從9月底開始恢復部分實體教學，但有超過54萬學生選擇完全線上教學。

市府此前和教師工會及家長商議後達成一致，將七天平均陽性率3%設為關校門檻，市府上周就曾警示家長，公校可能隨時關閉；白思豪表示，這是出於謹慎考慮作出的決定，市府一直把學生、教職員工和家庭的安全和健康放在第一位，為了保護社區和紐約市，公校需要關閉；他說，「沒人喜歡這個決定，我們付出很多，才讓公校安全重開，但是許下承諾就一定要堅持，我們將盡快讓公校重開。」

白思豪並未透露公校何時能重開，但他表示公校至少關閉到感恩節之後，期間州府將和市府合作制定公校重開的標準，除了陽性率指標外，還將加大檢測力度；他此前曾說，若全市七天平均陽性率如果仍在3%以上，公校就不會復課。

教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，市府制定陽性率3%的關校門檻，是為了避免公校成為疫情傳播的中心，即便停止實體課，線上授課仍照常進行；他呼籲市民嚴格遵守防疫規定，保持社交距離並戴口罩，只有全市陽性率下降後，公校才能盡快重開。

白思豪還說，儘管公校關閉，為關鍵行業員工子女提供照護服務的「學習之橋」(Learning Bridges)項目將持續，在滿足關鍵行業子女需求之後，該項目還將為有需求的家庭子女提供照護服務，例如遊民家庭。

州長葛謨(Andrew Cuomo)當日表示，紐約市有權按照此前呈報的公校重開計畫決定公校是否關閉，因為這項計畫也是和家長、教師和社區等利益相關方討論後達成的共識，而且紐約全市目前並未納入州府的「聚集防疫計畫」(Micro-Cluster Strategy)，具體關校標準由地方政府決定；但若全市被納入「聚集防疫計畫」，學校是否關閉的權限將收歸州府。

根據州府規定，被納入「聚集防疫計畫」的「紅區」和「橙區」內的學校必須關閉；葛謨18日也公布學校重開的標準，若有學校自防疫區宣布日起關校滿四天，同時確保所有到校人員檢測全部為陰性，且能保證對所有人員每周檢測，可在防疫區宣布日的第五天後重開；但葛謨表示，此項新規不適用於紐約市，因為無法保證檢測量，州府將與市府商議其他檢測標準再另行公布。

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