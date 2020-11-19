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史島疫情失控 熱心華人組團隊派發防護用品

記者顏潔恩╱紐約報導
紐約社區聯盟18日與市府機構合作，向社區派發口罩。(楊天琦提供)
紐約社區聯盟18日與市府機構合作，向社區派發口罩。(楊天琦提供)

史泰登島近期新冠疫情加劇，當地熱心的華人日前聚在一起，成立「紐約社區聯盟」(New York Community League，簡稱NYCL)團隊，專門為島上居民提供資訊、資源和福利；該會18日也通過與市府機構合作，向社區派發口罩，接下來也會在其他地點派發口罩，呼籲有需要的民眾關注。

疫情傳播期間，島上華人通過社群媒體建立聯繫，並決定為抗疫貢獻力而創立社團；「紐約社區聯盟」是近來新創辦的華人社團，日前向社區捐獻大批口罩、手套等防護用品，接下來也將推動民眾有興趣的活動、講座等，為社區帶來福祉。

創辦人楊天琦表示，根據美國社區調查報告(American Community Survey)，目前華裔人口在史泰登島上達到2萬5717人，占總人數的10.8%，以相當穩定的速度在增長，預計不久後會有更多的華人湧入當地；而該會希望連結島上華人移民，向他們提供有用的資訊和福利，且成為他們與政府、社區之間的聯繫，幫助融入美國社會。

史泰登島疫情最近加劇，全島三分之二的社區被列入州府的黃色預防區；為此該會18日聯合市長社區事務部門(Mayor's Community Affairs Unit)員工，在史泰登島商場內的中餐廳「之味館」門口舉行口罩派發活動，並呼籲當地民眾一定要遵守防疫規定、共度難關。

另有兩場口罩派發活動，時間是19日(今)中午12時至3時，在西邊的Grasmere地鐵站，以及21日(周六)中午12時至下午2時，在史泰登島商場的之味館；該會目前也在招募義工，為服務島上居民獻一份力，有興趣的民眾可電話聯繫(212) 767-9935伍麗華。

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