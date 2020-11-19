收容所華人收到愛之箱落淚 MWC備6萬份聖誕禮送弱勢童

志工將火雞與食物箱送到華人家中。(吳彥妮提供)

在新冠肺炎疫情 的影響下，弱勢家庭對食物的需求比以往更大，日前有居住在布碌崙(布魯克林)收容所的華人 家庭已經斷糧，在收到美國非營利組織「大都會國際兒童事工」(Metro World Child)送來的食物箱後，感動落淚；華人全職志工吳彥妮表示，疫情導致失業率上升，在節日季更需要外界協助，該組織18日也到曼哈頓華埠社區送口罩、派火雞，為有需要幫助的家庭帶來希望。

吳彥妮表示，該組織為全球最大的兒童主日學，在世界各地每周服務25萬個孩童，紐約市 約有3萬個服務對象，每周也會固定家庭訪問；新冠肺炎期間無法聚會舉辦主日學及家訪，為了繼續服務社區，開始以送餐、送食物的方式繼續服務弱勢家庭，光是在紐約市就已經派出將近250萬磅的食物，其中包括華埠、法拉盛及布碌崙(布魯克林)等華人社區。

吳彥妮說，紐約市弱勢家庭對食物需求本來就不小，疫情讓不少父母失業，在失去經濟來源後，養家更困難；她回憶，日前到布碌崙一間收容所派食物給一位華人母親時，該名母親看到志工送食物上門，感動落淚說：「家裡的牛奶喝完了，下一餐不知道在哪裡，當我正在禱告的時候，你們就送食物來了。」

感恩節、聖誕節即將到來，吳彥妮18日與志工到華埠派送該組織與Mask-a-thon合作、全美志工手工縫製的口罩，以及裝有火雞、食物的「愛之箱」(Box of Love)給需要的家庭；她表示，今年全紐約預計送出1500個愛之箱，主要由世界各地的資助人資助，在疫情間為弱勢家庭帶來希望。

吳彥妮說，雖然疫情影響，該組織在今年聖誕節仍堅持傳統，舉辦「兒童佳節盼望計畫」(Operation Holiday Hope)，並與法拉盛七間華人教會合作，預計送出6萬份禮物給弱勢家庭的孩童。

吳彥妮表示，該組織正在募集人力與物力上的協助，無論是捐款、禮物包裝或是派送志工，希望有志民眾共襄盛舉；更多資訊可上網頁https://www.metroworldchild.org/appeals/ohh，或致電(718)453-3352。