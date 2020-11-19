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紐約市公校開又關 家長憂子女身心健康

記者黃伊奕牟蘭╱紐約報導
學校開了又關，許多家長開始憂心子女的身心健康。(路透)
學校開了又關，許多家長開始憂心子女的身心健康。(路透)

紐約市因疫情反彈，所有公校19日將再度關閉、停止面對面授課，不少因無法忍受網課寂寞選擇返回學校的學生不得不又改變計畫，對於政府再度關校的決定，家長表示理解，但非常擔心孩子長時間失去社交生活對身心健康帶來影響。

布碌崙(布魯克林)吳女士的女兒在95小學上一年級，因女兒喜歡與同學在一起，便選擇每周兩天返回學校上課，得知公校又要關閉後，她的女兒非常失望。

吳女士表示，這是秋季以來學校第二次關閉，每次學校關閉她都要給女兒進行心理輔導，雖然她和丈夫現在都在家工作，不會因學校再度關閉而手忙腳亂，但是十分擔心孩子長時間對著屏幕對身心產生影響。

心理健康華裔社工黃峰滔表示，該中心為一些需要額外關注的孩子，在恢復學校上課前做了心理輔導；「一些原本心裡存在疾病的孩子，需要學校社交生活的同時，但長時間離開後重返學校，也會讓他們產生一定的壓力。」

公校再次關閉，孩子又開始整日在家上網課，黃峰滔提醒家長應該多關注孩子的精神狀態，「如果孩子突然不愛說話，長時間將自己關在房間，拒絕社交，體重、飲食、睡眠、性格突然出現明顯變化，家長就應該重視，必要時尋找專業人士幫助。」

家長首先需要認可孩子的感受，「例如家長可以說『我看到你最近很難受，要不要聊一聊』」，不要立刻給孩子意見，應該是先聆聽，除非孩子主動詢問時才給出建議。

此外，即使在家學習，家長也應多打造一些歡樂的家庭時光，例如和孩子一起做蛋糕、玩遊戲、進行戶外活動，千萬不要將自己不良情緒帶給孩子。

皇后區第24學區委員會華裔主席、學生家長黃友興表示，市府先前一直鼓勵學生將遠程教育改為混合教育，但突然關閉學校，讓那些已改為混合教育的學生，反而可能失去接受直播遠程教育的機會；他表示，市府一刀切，關閉所有公校，對學生並不公平，「面對面授課不能被網課取代」。

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