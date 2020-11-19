長島連7天染疫率逾3% 納蘇郡長：學校不是傳染源不關校

長島納蘇郡郡長表示，學校不是主要傳染源；圖為18日在大頸的一所小學，學生們在戶外活動。(記者曹健╱攝影)

長島 兩郡染疫人數持續增加，七天的病毒檢測陽性率超過3%，新增確診病例也越來越多，達到5月經濟重啟以來最多；納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)18日表示，大部分病例的傳染源來自大型派對和家庭聚會，並非來自學校，因此未出現確診病例的學校將繼續面對面授課，「我會盡全力保證學校開放」。

庫倫表示，截止17日，該郡新增397例確診病例，病毒檢測染疫率達3.5%，已連續七天超過3%；有147名確診患者入院治療、其中26人在加護病房(ICU)救治，15人依靠呼吸機維生。長島蘇福克郡則新增430例。

對於紐約市長白思豪(Bill de Blasio)宣布關閉公校，庫倫持反對意見，她說，關閉學校將對學生的學習效率和心理健康都產生負面影響，尤其使低收入家庭陷入兩難，父母須在孩子的學業與工作中做出選擇，導致經濟再被破壞，「關學校是不得已時候的選擇」。

納蘇郡衛生局局長艾森斯坦(Lawrence Eisenstein)補充，根據疫情 追蹤員反饋的信息，納蘇郡的病毒主要來源為大型派對或家庭聚會，並非學校，主要染疫群體也不是學生，而是青年人，他們因在聚會上不戴口罩且不保持社交距離，造成嚴重的交互感染。

納蘇郡學區 教育顧問、BOCES 學區總監岱林(Robert Dillion)表示，目前有106所學校暫時關閉，其中22所學校已轉為完全線上教學；他說，學校雖然不是疫情主要傳染源，但每名到校的學生與教職工都應保持警惕，避免疫情傳播，「在學校開放階段我們要確保(防疫)工作做到最好」。

家住在納蘇郡的張莉表示，她為孩子選擇了混合教學；她說，看到學區在防疫方面增加經費，相信學校會保護孩子健康，「我對長島教育有信心」。