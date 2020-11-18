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搶車位搶出車禍！法拉盛數千平價車位消失 商民怨聲載道

記者朱蕾／紐約報導
法拉盛緬街南向部分路段變為公車專用道後，這條街上的街邊車位也隨之取消。(記者朱蕾/攝影)
法拉盛緬街南向部分路段變為公車專用道後，這條街上的街邊車位也隨之取消。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛市中心16日發生華男因搶車位而大打出手、並開車撞人、衝進店鋪的嚴重事故，也讓法拉盛平價停車位不足的問題再次得到關注；近十年，法拉盛商區已減少了數千個平價車位，商家和消費者都在抱怨停車難。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，法拉盛過去幾十年的發展與之前充足的平價車位密不可分，很多消費者多年來已經習慣開車來法拉盛購物、用餐。

余鈿崧細數法拉盛近些年消失的停車位，39大道上的前市立第一停車場有2000個車位，41路上的前市立第三停車場有約275個車位，現在唯一保留的第二停車場、也是最小的停車場，只有87個車位，一天裡多數是停滿狀態。此外，羅斯福大道和39大道上，以前都有多個咪表停車位，也已因各種原因被取消；三年前緬街南向部分路段改為公車專用道後，一些街邊車位也隨之取消，「如今的法拉盛比十年前少了約2300個平價車位，導致法拉盛市中心的平價車位一位難求。」

余鈿崧說，法拉盛非常需要更多咪表停車位，雖然咪表停車價格日前上漲，但靈活性高，以十至15分鐘為單位收費，有一定比率開車來法拉盛的民眾只需短時間停留，例如拿藥、取餐後就離開，停車方便非常重要。

他還說，近期民間和政府的民調都顯示，來法拉盛消費的民眾，六成駕車，其餘四成乘坐公車、步行、騎單車等。不少商家也向商改區反映，法拉盛停車難影響生意，消費者抱怨在法拉盛太難停車。「雖然法拉盛商區的人流量已與曼哈頓一些街區不相上下，但無論是法拉盛的商業環境、還是消費方式，仍與曼哈頓有很多差異，希望政府能充分了解並制定適合社區發展的計畫」。

亞裔維權大聯盟皇后區執行總監、法拉盛小商家陳熠表示，「我的店早上9時開門，經常8時多就要到法拉盛找車位，如今法拉盛嚴重缺少平價車位，戶外用餐實施後，又占據一些街邊車位，若再實施法拉盛公車專用道計畫，在市中心街邊基本上就不可能停車了，這也是我們強烈反對該計畫的原因。」

陳熠認為，難停車為民眾來法拉盛消費製造了障礙，久而久之，民眾很可能就不來法拉盛消費了，長遠來看，對社區和政府都有負面影響。

法拉盛市中心的咪表停車位因戶外用餐而減少。(記者朱蕾/攝影)
法拉盛市中心的咪表停車位因戶外用餐而減少。(記者朱蕾/攝影)
交通警員正在法拉盛街頭檢查是否有違規停車。(記者朱蕾/攝影)
交通警員正在法拉盛街頭檢查是否有違規停車。(記者朱蕾/攝影)
法拉盛40路上咪表停車位因戶外用餐而減少。(記者朱蕾/攝影)
法拉盛40路上咪表停車位因戶外用餐而減少。(記者朱蕾/攝影)

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