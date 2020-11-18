搶車位鬥毆撞人 2華男被控攻擊、危害他人
四名華裔男子日前在法拉盛市中心因爭搶一個街邊停車位而大打出手，其中一名華男涉嫌駕駛奧迪轎車故意撞倒一名持棒球棒攻擊的男子，因車速過快失控，撞進一家當日剛開張的華人西餅店。警方17日表示，奧迪車駕駛與另一名持械攻擊他人的男子被捕，兩人均以攻擊罪名移送法辦，其中奧迪駕駛被加控一條危害他人安全罪。
警方17日表示，雖然當天警員帶走了四名涉案者，但僅對其中兩人實施拘捕並移送法辦；其中報住在皇后區Latimer大道24歲的鄒傑(Jie Zou，姓名皆音譯)因涉嫌魯莽駕駛奧迪車與攻擊他人，以一項攻擊與一項危害他人安全罪移送法辦。
另一名被捕的男子是報住在157街35歲的張喬納森(Jonathan Zhang)，因涉嫌持棒球棒攻擊他人，以一項攻擊罪名移送法辦；兩人均於17日晚過堂。
根據警方消息，這起事故發生在法拉盛凱辛納大道41-39號前，由華人駕駛的一輛奧迪車和一輛寶馬車，16日下午4時許在法拉盛靠近緬街凱辛納大道(Kissena Blvd.)上爭搶一個車位，兩輛車裡各下來兩名男子，四人扭打在一起，其中一人還持棒球棒毆打對方。
奧迪車駕駛隨後駕車在街上違規U型轉彎，面對喋喋不休追打自己的持械男子，一怒之下高速開車將對方撞飛，車子也失速衝向街邊一家麵包店，撞碎玻璃門窗後，衝進店內撞牆才停止。被撞倒的男子躺在麵包店旁邊水果攤前的人行道上痛苦地翻滾，無法起身，被警方送醫救治。
當日的案件造成四人受傷，其中兩無辜女性被碎落的玻璃割傷，被送往紐約長老會皇后醫院救治；四名涉案男子中，受傷的兩名男子被送往醫院，另外兩名男子被警方帶回警局問話。
車禍當天是被撞壞的雲寶餅屋開張首日，突遭橫禍，店員離開後，警方關閉該店；業主羅約翰(John Lo)表示，他擔心自己的員工與麵包店的生意，「我們花了很多錢裝修」，該店現期待保險理賠來幫助度過難關，爭取早日重開。
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