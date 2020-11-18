搶車位鬥毆撞人 2華男被控攻擊、危害他人

奧迪車撞上毆鬥對手後衝進麵包店，又導致兩名無辜路人受傷。（視頻截圖╱讀者提供）

四名華裔男子日前在法拉盛 市中心因爭搶一個街邊停車位而大打出手，其中一名華男涉嫌駕駛奧迪轎車故意撞倒一名持棒球棒攻擊的男子，因車速過快失控，撞進一家當日剛開張的華人 西餅店。警方17日表示，奧迪車駕駛與另一名持械攻擊他人的男子被捕，兩人均以攻擊罪名移送法辦，其中奧迪駕駛被加控一條危害他人安全罪。

警方17日表示，雖然當天警員帶走了四名涉案者，但僅對其中兩人實施拘捕並移送法辦；其中報住在皇后區Latimer大道24歲的鄒傑(Jie Zou，姓名皆音譯)因涉嫌魯莽駕駛奧迪車與攻擊他人，以一項攻擊與一項危害他人安全罪移送法辦。

另一名被捕的男子是報住在157街35歲的張喬納森(Jonathan Zhang)，因涉嫌持棒球棒攻擊他人，以一項攻擊罪名移送法辦；兩人均於17日晚過堂。

根據警方消息，這起事故發生在法拉盛凱辛納大道41-39號前，由華人駕駛的一輛奧迪車和一輛寶馬車，16日下午4時許在法拉盛靠近緬街凱辛納大道(Kissena Blvd.)上爭搶一個車位，兩輛車裡各下來兩名男子，四人扭打在一起，其中一人還持棒球棒毆打對方。

奧迪車駕駛隨後駕車在街上違規U型轉彎，面對喋喋不休追打自己的持械男子，一怒之下高速開車將對方撞飛，車子也失速衝向街邊一家麵包店，撞碎玻璃門窗後，衝進店內撞牆才停止。被撞倒的男子躺在麵包店旁邊水果攤前的人行道上痛苦地翻滾，無法起身，被警方送醫救治。

當日的案件造成四人受傷，其中兩無辜女性被碎落的玻璃割傷，被送往紐約長老會皇后醫院 救治；四名涉案男子中，受傷的兩名男子被送往醫院，另外兩名男子被警方帶回警局問話。

車禍當天是被撞壞的雲寶餅屋開張首日，突遭橫禍，店員離開後，警方關閉該店；業主羅約翰(John Lo)表示，他擔心自己的員工與麵包店的生意，「我們花了很多錢裝修」，該店現期待保險理賠來幫助度過難關，爭取早日重開。