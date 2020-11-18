華男駕照借人 對方卻租車犯下綁架案 害他判囚數十載

州眾議員金兌錫與牛毓琳聯合多名社區維權人士17日舉辦線上記者會，呼籲盡快通過長者受刑假釋提案。(視頻截圖)

多年探望紐約 監獄重刑犯的牧師楊恩光，17日在一場推廣長者受刑假釋提案線上會議上表示，有一名華裔 男子，十多年前將駕照借給友人，但對方用他的證件租車後，卻實施了一起綁架案，導致他以共謀的罪名被判刑數十年，至今被關在獄中，希望有生之年可以恢復自由，回到中國家鄉探望年邁的父母。

根據這項州參議會和眾議會的提案，懲教部門評估55歲以上且已服刑滿15年的囚犯後，符合標準者應批准假釋，旨在減輕州府針對這些人員的醫療與特殊監禁的花費。州眾議員金兌錫與牛毓琳聯合多名社區維權人士舉辦線上記者會，呼籲盡快通過提案。

金兌錫表示，州府每年在每名年長囚犯上需花費萬元的費用，耗費了大量資源，且近期疫情 反彈，監獄不能有效防止疫情擴散，號稱「自由」州的紐約，卻遲遲沒有釋放那些符合條件的囚犯，他呼籲州議會盡快通過這個提案，避免疫情進一步擴散。

參加會議的前州眾議員、金兌錫辦公室辦公室高級顧問楊愛倫分享一段紀錄片顯示，美國的服刑人員在全世界比例最高，刑期最長，其中許多華裔囚犯，因為不會英文、不熟悉司法系統，20多年前涉案後，導致被重判，可能在有生之年永遠無法重獲自由。

楊愛倫以曾經幫助的華裔服刑人鄭海光舉例表示，25年前時年27歲的鄭海光，因綁架、強暴、性虐待以及非法持有槍枝罪名等罪成，被判84年；她說，鄭海光判刑時證據並不足，但仍然被法官定罪，至今不能上訴，在獄中服刑。

楊恩光表示，他已堅持到紐約監獄探訪重刑犯多年，一名紐約華裔男子十多年前將剛剛考取的駕照轉借給友人，朋友隨後用他的身分租賃車輛，綁架一名剛從中國來美的偷渡客；他說，這名男子在不知情的情況下成為共謀，竟被判數十年。

楊恩光表示，他去年曾收到一名叫阿豪的囚犯寄出一封聯名信，信中稱，這些聯名囚犯都已服刑超過15年，其中多數是初犯，他們經過監禁與教育，已經悔改，最大的希望就是能重獲自由，回到中國探望父母；他盼望長者受刑假釋提案盡快通過。

律師陳明利表示，長者受刑假釋提案不僅減輕州府財政負擔，還能幫助這些年齡較大長者重返社會，用自身行動彌補過去犯下的錯誤，他以數據佐證，表示年長的囚犯被釋放後，再次犯案的機率甚微。