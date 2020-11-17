白思豪：紐約市警不會對家庭感恩節聚會進行執法

白思豪：市警不對家庭感恩節聚會進行防疫執法。(市長辦公室提供)

感恩節將近，紐約市 長白思豪17日表示，市警不會對家庭聚會進行執法，他承認某些市民不會遵守防疫 令，但對多數民眾表示信任；但州長葛謨 (Andrew Cuomo)卻一再強調室內聚會的風險，稱其為病毒傳播的根源。

「當涉及到個人及單個家庭時，我們不會採取執法行動。」白思豪說，此次執法的關注的焦點會著重在公開的大型集會上，市財政局法警處(New York City Sheriff's Office)將組成一個150人的執法小組，專門打擊及解散此類集會。

紐約州新冠疫情反彈形勢嚴峻，葛謨上周剛剛發布最新防疫令，不但全州所有持酒牌的餐館、酒吧須在晚10時關門，且所有室內場所的私人聚會不得超過十人。

白思豪稱，紐約市在佩戴口罩等防疫措施上為全國作出了典範，「我們的目的是教育而不是強制」他說，許多紐約人聽從告誡並遵守防疫指導，那麼當然這之中也不乏違反者。

史泰登島共和黨市議員博萊利(Joseph Borelli)也抨擊葛謨對感恩節的防疫限制，他在推特上發文稱，自己講和超過十名家人共同慶祝感恩節，如果想要執法，他的地址也是公開的；紐約州的多個警長也已宣布拒絕執行葛謨對感恩節私人聚會的限制。

而葛謨在當日接受媒體採訪時進一步強調了他的防疫措施，他表示，新冠的傳播主要是由於小型室內集會造成的。

「與前段時間的低點相比，紐約的感染率正在上升，而且只會變得更糟。」他表示，如果將和家人們見面，那麼可以在見面之前要求他們進行檢測以保證交叉感染的發生。

「許多人說，『我要去和家人團聚，他們不會傳染我』，但別忘了，我們還有聖誕節、光明節等等一系列節日，往往那句『讓我們聚一聚吧』，就是疫情蔓延的地方。 」葛謨說。

白思豪和葛謨都一再呼籲紐約人放棄旅行，縮減感恩節計畫，以防止與節日聚會相關的疫情爆發。