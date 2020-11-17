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法拉盛搶車位 華男駕車衝進餅屋…大打出手 一方開車撞人

記者朱蕾／紐約報導
警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)
警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

兩輛汽車16日下午在法拉盛市中心因爭搶一個車位，兩車上的四名華裔男子大打出手，隨後一方突然開車撞另一方，車速過快而失控直接撞上人行道，衝進一家當日剛開張的西餅店，造成店鋪損毀嚴重，也導致無辜路人受傷；事件發生在光天化日下人流密集的街頭，讓不少路過民眾甚感恐怖，四名涉事華男全被逮捕。

(影音來源：記者朱蕾以及讀者提供)

這起事故發生在法拉盛凱辛納大道41-39號前，附近商鋪業者和居民樓裡的很多居民當時都聽到砰的一聲巨響，隨後是玻璃碎落的聲音。

多名目擊者表示，16日下午4時左右，由華人駕駛的一輛白色奧迪車和一輛寶馬車，在靠近緬街的凱辛納大道上爭搶一個車位，隨後兩輛車停在街上，車裡各下來一名男子，兩人扭打起來，緊接著各方又有一人加入鬥毆，寶馬車的一名男子還持棒球棍攻擊對方。

兩輛車裡的四名華男因爭車位扭打起來。(讀者提供)
兩輛車裡的四名華男因爭車位扭打起來。(讀者提供)

雙方鬥毆了大約40秒，奧迪車的駕駛者回到車裡，突然駕車在街上U行轉彎，與街邊人行道成直角衝向人行道，企圖開車撞對方。

奧迪車在撞倒寶馬車的一名男子後，由於車速過快，衝向街邊的「雲寶餅屋」，撞碎餅屋的玻璃門窗後，直接衝進店內。

汽車衝向人行道的一瞬間，多名正經過該店前的行人，下意識的迅速逃跑，努力躲開汽車，周圍行人也被這突如其來的恐怖情境嚇得驚聲尖叫。

奧迪車衝進麵包店前，撞倒寶馬車裡的一名男子(倒地者)。(讀者提供)
奧迪車衝進麵包店前，撞倒寶馬車裡的一名男子(倒地者)。(讀者提供)

被撞的寶馬車男子躺在一旁邊水果攤前的人行道上；奧迪車駕駛者隨後從下車，從西餅店裡走出來，面無表情。

奧迪車衝進麵包店後，華男駕駛者下車走出店鋪。(讀者提供)
奧迪車衝進麵包店後，華男駕駛者下車走出店鋪。(讀者提供)

事發後，大批消防員、警員、醫護人員等迅速趕到現場，凱辛納大道西北方向的車道被封鎖，事故吸引眾多民眾圍觀。

消防員趕到現場。(記者朱蕾/攝影)
消防員趕到現場。(記者朱蕾/攝影)

事故造成四人受傷，其中兩名無辜的女子被碎落的玻璃割傷，被送往紐約長老會皇后醫院急救；兩輛車裡的四名華男全部被逮捕，受傷的兩名男子被送往醫院，另外兩名男子被警方帶回警局審訊。

奧迪車身嚴重受損。(記者朱蕾/攝影)
奧迪車身嚴重受損。(記者朱蕾/攝影)

16日是雲寶餅屋開張首日，就遭來橫禍，店員離開後，警方關閉該店；市樓宇局(Department of Buildings)工作人員也到場，檢查被撞的房屋結構是否牢固。

樓宇局表示，除了西餅店的玻璃門窗被撞毀，店內的一面分隔墻也受損。樓宇局向麵包店開出局部清空令，周圍其他則店面不受影響。

汽車衝進店鋪，消防員到場救援。(讀者提供)
汽車衝進店鋪，消防員到場救援。(讀者提供)

雲寶餅屋的業主羅約翰(John Lo)當晚表示，他很難過，擔心他的員工、擔心麵包店的生意，「我們花了很多錢來裝修這家店」；該店現正在等待保險理賠來幫助度過這一難關，爭取早日重開。法拉盛市議員顧雅明事發後也到現場了解情況。

麵包店被撞毀，轄區109分局局長率領警員在現場處理事故。(記者朱蕾/攝影)
麵包店被撞毀，轄區109分局局長率領警員在現場處理事故。(記者朱蕾/攝影)

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