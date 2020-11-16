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紐約市一夜強風致10萬戶停電 曼哈頓大樓瓦礫遭吹落 起重機搖搖晃晃

記者顏嘉瑩／紐約報導
包厘街上的餐館「新鮮壽司」門口戶外用餐座被風吹壞。(華埠商改區提供)
包厘街上的餐館「新鮮壽司」門口戶外用餐座被風吹壞。(華埠商改區提供)

紐約市15日晚開始出現強風，全市至少有10萬戶受到強風影響而停電，直至16日早5時，仍有1000多戶未復電；曼哈頓多處大樓的瓦礫被風吹落，還有民眾拍到起重機受到強風吹拂搖搖欲墜，雖然華埠社區未出現嚴重災害，但大風也吹壞了餐館的戶外用餐座，造成業者損失。

國家氣象局(National Weather Service)15日晚，針對紐約市部分地區、布朗士、蘇福克郡(Suffolk County)、上州普特南郡(Putnam County)、威徹斯特郡(Westchester County)、博根郡(Bergen)，以及菲德郡(Fairfield)等地區，至當晚10點前發布龍捲風警報，而紐約市更出現每小時60哩的強風。

根據回報，全紐約市有超過10萬戶受到強風影響停電，全市也有多處鷹架不穩、瓦礫掉落等，市緊急事務處理局(NYC Emergency Management Department)表示，全市至少有78顆路樹被吹倒；直至16日早5時，聯合愛迪生電力公司(Con Edison)則回報有超過1000戶仍停電，其中897戶集中在布朗士，134戶則在皇后區。

即便曼哈頓未出現停電狀況，但根據市警消息，15日晚在曼哈頓中城及下城金融區等多處，都有民眾報案建築瓦礫因強風吹襲而掉落；而在上西區哥倫布大道(Columbus Ave.)與西77街附近，還有民眾拍到強風下的起重機被吹得搖搖晃晃，相當危險。

位於華埠包厘街44號的餐館「新鮮壽司」(Shinsen)，門口的戶外用餐座也被強風吹得東倒西歪，雖然造成損失，但所幸未有人因此受傷。

下城金融區大樓的瓦礫被風吹落，警消人員正在現場處理。(截自Citizen App...
下城金融區大樓的瓦礫被風吹落，警消人員正在現場處理。(截自Citizen App)
下城金融區大樓的瓦礫被風吹落。(截自Citizen App)
下城金融區大樓的瓦礫被風吹落。(截自Citizen App)
上西區有民眾拍到起重機被強風吹得搖搖晃晃。(截自Citizen App)
上西區有民眾拍到起重機被強風吹得搖搖晃晃。(截自Citizen App)
中城大樓瓦礫在被風吹落後，警方封鎖附近街道。(截自Citizen App)
中城大樓瓦礫在被風吹落後，警方封鎖附近街道。(截自Citizen App)

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