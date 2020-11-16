場均200人 紐約市周末查封3派對

法警處查封多個違規大型聚會，現場均有200人左右派對狂歡，且都未戴口罩。(法警處提供)

全美新冠肺炎疫情 節節攀升，紐約也面臨疫情大幅反彈趨勢，連日確診破5000例，州府再對夜生活行業下宵禁令；但仍有不少業者及民眾頂風作案，負責紐約市防疫 執法的市財政局法警處(New York City Sheriff's Office)在剛剛過去的周末，連查三處在深夜違規舉行的大型派對，均有200人左右聚集狂歡，且未戴口罩。

根據法警處，13日該處通過網路搜索，發現有舉辦派對的資訊，執法人員在14日凌晨約1時，前往位於曼哈頓雀兒喜(Chelsea)的「Rogue Space」進行臨檢。

抵達該場地後，執法人員發現有205名民眾群聚在一起喝酒、抽水煙，現場還有一輛寫著「BOOM VIP Events」的白色廂型車，正在卸下桌子、椅子和天鵝絨繩索等物品。

執法人員當即驅逐現場派對人士，活動組織者麥盧爾(Ahman McLure)由於違反防疫命令，經營無酒牌的酒吧等，被開出傳票，活動現場DJ和其他四名雇員也因違反防疫令收到告票。

而14日晚11時15分許，法警處又在布朗士Coster街347、351號，查獲一個名為「Rumble in the Bronx」的地下搏擊俱樂部(fight club)違法舉行大型活動；執法人員在現場發現有203名民眾室內群聚，現場還查獲已裝填子彈的槍枝；活動的十名組織者當場被捕，控以違反防疫令、非法打鬥、無酒牌並私儲酒，違法持械等罪。

同樣在14日凌晨3時15分，法警處執法人員再於布碌崙(布魯克林)自由大道(Liberty Ave.)275號查獲一家違規經營的地下酒吧，現場有超過185人正在派對喝酒；三名組織者因違反防疫規定及酒精飲料管制法(Alcoholic Beverage Control Laws)等，面臨多項控罪。

根據法警處提供現場照片，查獲的幾起大型室內活動參與者均未戴口罩、未保持社交距離，活動現場空間密閉，人員擁擠。

紐約州日前新冠疫情反彈迅速，確診人數再度攀升至4月以來的新高；州長葛謨已下令，從13日起，全州所有持有州府核發酒牌的餐館、酒吧須在晚10時關門，10時以後僅允許外賣，健身房晚10時也必須關門，所有室內場所的私人聚會不得超過十人。