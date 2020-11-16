史泰登島疫情回升 民眾急囤貨

隨著疫情回升，紐約市疫情反彈社區開始又出現衛生紙被搶空等現象。（記者洪群超／攝影）

紐約市 的史泰登島 成為新的新冠疫情 回升區域，甚至有多個社區陽性率超過5%；儘管州府、市府表示暫未考慮將其重新封鎖，但當地居民擔心疫情的持續發展，開始新一輪生活用品搶購，不少超市又出現衛生紙短缺等現象。

根據史泰登島本地媒體silive.com報導，r日前全島各超市開始出現疫情伊始時的大排長龍搶購現象，不少生活用品出現短缺，包括洗手液和衛生紙等；例如查爾斯頓(Charleston)的ShopRite超市內，衛生紙的貨架已被一搶而空，而新多普(New Dorp)的超市員工也收到補充衛生紙等生活必需品的通知。

史泰登島居民Gianna Bompartito表示，島上疫情反彈，讓他迫不得已採取了一些額外的步驟和防疫措施，「為了防範于未然，我一直確保家中有存貨，以免後悔」；另一名在Oakwood的Stop＆Shop超市購物者表示，她之所以多買衛生紙和清潔用品，是為了防止當地開始新一輪的居家避疫，「我們都記得3月發生了什麼，當大家都開始囤貨時，即使我是真的需要卻沒法買到必要的生活用品，所以這一次我學聰明了，提前存貨。」

史泰登島過去七天平均新冠陽性率已超過2.5%，而且每天醫院新增的住院患者在不斷增加，州府已將史泰登島列入疫情警戒「黃區」，全島室內與室外就餐人數限制為四人、戶外活動不得超過25人，宗教場所不得超過50%容量，學生與在校職工必須每周進行檢測。