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川普不給紐約疫苗? 葛謨擬控告聯邦政府

記者和釗宇╱紐約報導
紐約州長葛謨表示，如果川普政府執意推動現行疫苗計畫，罔顧少數族裔社區醫療資源薄弱的現實，紐約州將考慮提告聯邦政府。（州長辦公室提供）
紐約州長葛謨表示，如果川普政府執意推動現行疫苗計畫，罔顧少數族裔社區醫療資源薄弱的現實，紐約州將考慮提告聯邦政府。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)15日表示，如果川普政府執意推動現行疫苗計畫，罔顧少數族裔社區醫療資源薄弱的現實，且不給紐約疫苗，紐約州將控告聯邦政府。

聯邦政府此前推出的疫苗接種方案，該方案主要依靠華格林、Rite Aid等大型藥房連鎖企業，但葛謨此前表示，在疫情中受創最嚴重的少數族裔社區缺乏這些私營醫療資源，川普政府的疫苗接種計畫完全是將這些弱勢人群排除在外。

紐約州長葛謨表示，如果川普政府執意推動現行疫苗計畫，罔顧少數族裔社區醫療資源薄弱...
紐約州長葛謨表示，如果川普政府執意推動現行疫苗計畫，罔顧少數族裔社區醫療資源薄弱的現實，紐約州將考慮提告聯邦政府。（州長辦公室提供）

葛謨表示，如果川普執意推動這項罔顧公平的疫苗接種計畫，紐約州有權適用法律手段，通過訴訟來保護紐約人的權益，「我絕不會讓紐約人受到欺負或虐待」。

他說，疫情加劇了民眾對聯邦政府的不信任，調查有56%的人因為不信任聯邦政府而表示拒絕接受疫苗，而且無證移民也擔心聯邦政府通過疫苗接種收集個人信息進行遞解；葛謨還說，以前也顯示出了聯邦政府的無能，「他們在疫情初期連防護物資和檢測都無法保證，疫苗接種比之前的工作複雜得多，他們怎麼可能做得好？」

葛謨將疫情中的美國比作低潮，表示美國就像是海平面，風平浪靜時顯得很美麗，但是低潮的時候海面下降，就會有醜惡的東西暴露出來；他說，少數族裔在疫情中死亡率是白人的兩倍，住院率是白人的三倍，而且少數族裔社區醫療資源缺乏，「系統性的不平等和種族歧視就是這次疫情暴露出的問題，我們必須有面對問題的勇氣，不承認問題就永遠無法解決問題」。

州府數據顯示，全州14日新增病例3649個，比前日的5388例有顯著下降，陽性率為2.74%，新增死亡30例；不過，通常周末的疫情數字均低於周內數字，疫情是否好轉仍有待觀察；葛謨表示，隨著假日季即將到來，未來幾周的防疫挑戰將非常大，呼籲已經防疫疲勞的民眾提高警惕。

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