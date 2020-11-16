我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1103萬例 德州死亡破2萬

日媒：RCEP上路料增中國存在感 撼動亞洲貿易

紐約市今年214人命喪輪下 維權組織市政廳前抗議

記者顏嘉瑩／紐約報導
主辦方在市政廳前擺了214雙白鞋，代表在今年因交通事故喪生的人數。(主辦方提供)
主辦方在市政廳前擺了214雙白鞋，代表在今年因交通事故喪生的人數。(主辦方提供)

交通維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)、「家庭街道安全」(Families for Safe Streets)15日在曼哈頓下城市政廳前，擺出214雙白鞋，代表在今年因交通事故喪生的人數，呼籲市長白思豪(Bill de Blasio)重視交通安全問題，嚴格執行「零死亡願景」(Vision Zero)計畫。

15日為「全球悼念交通事故受害者日」(World Day of Remembrance for Traffic Crash Victims)，當天在市政廳公園的集會上，參加者帶著「白思豪做些事」、「馬上資助零死亡願景計畫」等標語，呼籲市府持續關注交通安全。

主辦方將214雙漆成白色的鞋子排開，代表著今年因交通事故喪生的214條生命；主辦方表示，即便今年因疫情關係，有近三個月的時間路上幾乎看不到車子，但在白思豪任內，今年仍看到比以往更多人在交通意外中身亡。

近幾年在交通維權組織的呼籲下，市府通過了不少安全計畫，包括「街道總體規畫」(Streets Master Plan)、「消除危險駕駛」(dangerous vehicle abatement program)計畫和「綠色浪潮」(Green Wave)計畫等，但是在疫情影響市府財政的情況下，這些計畫恐面臨預算縮減。

家庭街道安全共同創辦人Amy Cohen表示，每年都有超過200名紐約客喪生輪下，這些不光是數字，而是每一個家庭的成員；她說：「我們的城市正面臨愈來愈多的交通暴力，但市長也從那些能夠阻止更多類似事件發生的計畫中，縮減了資金，我們需要市長做點什麼，並且現在立刻採取行動。」

家庭街道安全組織成員亨汀頓(Julie Huntington)說，去上班或是到家附近的商店購物，不應該承受可能失去生命或是身體的風險，如今正是市長應履行他對市民的承諾，來兌現零死亡願景計畫，把他人的生命置於發展城市交通之上；「我們懇求市長正視這些因交通事故而心碎的家庭，立即改善我們的交通。」

市議長張晟(Corey Johnson)表示，紐約市與維權組織合作，致力解決交通暴力問題，但「全球悼念交通事故受害者日」仍提醒著大眾，在真正達到「零死亡願景」之前，還有很多待辦事項，「市議會將繼續努力，為紐約市創建更安全的街道。」

編輯推薦

紐約市 白思豪 疫情

上一則

市警涉歧視 議員籲奪交通執法權

下一則

14歲自閉症少年華埠街頭被搶 1遊民落網1嫌在逃

延伸閱讀

市府財政縮緊恐影響交通安全 維權組織市政廳前集會

市府財政縮緊恐影響交通安全 維權組織市政廳前集會
紐約市檢測7天平均陽性率未升破3% 公校周一照常開門

紐約市檢測7天平均陽性率未升破3% 公校周一照常開門
疫情惡化！紐約市公校下周續開放 做好隨時關閉準備

疫情惡化！紐約市公校下周續開放 做好隨時關閉準備
白思豪：特殊高中考試或改線上進行

白思豪：特殊高中考試或改線上進行
民調：紐約新市長人選 斯靜格呼聲最高

民調：紐約新市長人選 斯靜格呼聲最高
紐約疫情打亂特殊高中考試 白思豪：可能改線上考

紐約疫情打亂特殊高中考試 白思豪：可能改線上考

熱門新聞

中使館呼籲旅客切勿輕信「達標」與「包過」等中介宣傳，前往正規的醫療機構檢測，避免病毒傳播。(記者牟蘭／攝影)

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

2020-11-11 18:43

紐約皇后區17歲華裔少女 被發現死在自家門口

2020-11-09 11:24
上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(取自推特)

紐約上百猶太裔群聚華埠街頭 民眾憂疫情擴散

2020-11-08 12:17
法拉盛市中心13日晚至14日凌晨爆發四級大火，超過150名消防員用六個小時才控制住火勢，一家華人經營的理髮店與藥房14日上午被燒毀，一名消防員受傷。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

2020-11-14 09:44
尹依萱特別喜歡貓，且養了一隻貓。(取自Go Fund Me網站)

17歲華裔少女離奇死亡 親戚發起籌款助單親母親度難關

2020-11-11 10:54
新州第一大城紐瓦克(Newark)成為疫情熱點。12日，一民眾在餐廳門口取外賣。(美聯社)

六州州長將緊急會商 新州賓州日增確診創新高 康州州長隔離

2020-11-14 18:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師
川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」

川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」
凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他
川普重大破壞 美選後政局迅速惡化

川普重大破壞 美選後政局迅速惡化
敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白

敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白