紐約市今年214人命喪輪下 維權組織市政廳前抗議

主辦方在市政廳前擺了214雙白鞋，代表在今年因交通事故喪生的人數。(主辦方提供)

交通維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)、「家庭街道安全」(Families for Safe Streets)15日在曼哈頓下城市政廳前，擺出214雙白鞋，代表在今年因交通事故喪生的人數，呼籲市長白思豪 (Bill de Blasio)重視交通安全問題，嚴格執行「零死亡願景」(Vision Zero)計畫。

15日為「全球悼念交通事故受害者日」(World Day of Remembrance for Traffic Crash Victims)，當天在市政廳公園的集會上，參加者帶著「白思豪做些事」、「馬上資助零死亡願景計畫」等標語，呼籲市府持續關注交通安全。

主辦方將214雙漆成白色的鞋子排開，代表著今年因交通事故喪生的214條生命；主辦方表示，即便今年因疫情 關係，有近三個月的時間路上幾乎看不到車子，但在白思豪任內，今年仍看到比以往更多人在交通意外中身亡。

近幾年在交通維權組織的呼籲下，市府通過了不少安全計畫，包括「街道總體規畫」(Streets Master Plan)、「消除危險駕駛」(dangerous vehicle abatement program)計畫和「綠色浪潮」(Green Wave)計畫等，但是在疫情影響市府財政的情況下，這些計畫恐面臨預算縮減。

家庭街道安全共同創辦人Amy Cohen表示，每年都有超過200名紐約客喪生輪下，這些不光是數字，而是每一個家庭的成員；她說：「我們的城市正面臨愈來愈多的交通暴力，但市長也從那些能夠阻止更多類似事件發生的計畫中，縮減了資金，我們需要市長做點什麼，並且現在立刻採取行動。」

家庭街道安全組織成員亨汀頓(Julie Huntington)說，去上班或是到家附近的商店購物，不應該承受可能失去生命或是身體的風險，如今正是市長應履行他對市民的承諾，來兌現零死亡願景計畫，把他人的生命置於發展城市交通之上；「我們懇求市長正視這些因交通事故而心碎的家庭，立即改善我們的交通。」

市議長張晟(Corey Johnson)表示，紐約市 與維權組織合作，致力解決交通暴力問題，但「全球悼念交通事故受害者日」仍提醒著大眾，在真正達到「零死亡願景」之前，還有很多待辦事項，「市議會將繼續努力，為紐約市創建更安全的街道。」