法拉盛大火殃及 附近書店千本新書「泡湯」

書店存放在地下室的大量圖書被水泡壞。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛 市中心13日晚發生的四級火災波及不少商鋪，不僅多家店鋪被燒毀，大火造成的停電迫使幾家店鋪至今仍無法營業；而消防員滅火時大量噴水，流入緬街新華書店 的地下室，造成上千本新書被水泡。

13日晚11時01分左右，位於法拉盛38大道 136-11號的商業樓宇的地下室冒出濃煙，火勢迅速蔓延至一樓與二樓整個樓宇，最終發展為四級大火。

市消防局出動多輛雲梯，39個小隊，共168名消防員，經過徹夜的努力，14日凌晨5時11分終於控制住火勢，一名消防員受傷。

至15日白天，在緬街和38大道交口附近還能聞到燒焦的味道，38大道北面的人行道繼續被封鎖，警員在現場把守，消防局在現場調查。

緬街上的新華書店，雖然與著火店鋪不在一個街區，但也受到波及，損失慘重；因為消防員滅火時大量噴水，大股水流到書店的地下室，存放在地下室東西幾乎全部被水泡；書店的工作人員表示，初步估算大約有上千本新書被毀。

在新華書店內分租場地賣花的業主表示，她14日早上來到店裡，走到地下室後，被眼前的景象嚇到，「地下室的水已經到了大腿根部，桌椅在水上漂浮著，我們之前知道38大道上發生火災，但沒想到有水流到我們的地下室；書店最裡面的藥房也遭殃，水從藥房的天花板上流下來。昨天(14日)整個店鋪瀰漫著濃濃的燒焦味，一整天都在清理，回家後身上都是煙味」。

她還說，她花店的倉庫也在地下室，以前倉庫裡的東西少，但自疫情以來，為了拿貨方便，進了貨就放在地下室。而且為了年底節日季到明年農曆新年的購物旺季，近期剛新進了不少貨，損失慘重。