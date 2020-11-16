市警涉歧視 議員籲奪交通執法權

市議員蘭德建議市警退出道路交通執法，將執法權交給市交通局通過攝像頭來完成。（美聯社）

市議員蘭德(Brad Lander)15日表示，市警應退出道路交通執法，將執法權交給交通局通過攝像頭來完成，以避免市警根據駕駛族裔進行歧視 性執法。

蘭德表示，市警長久以來肩負的任務太多，預算連年增加，但同時公共安全卻沒有改善，也擠占了包括公共健康在內的其他資源，「市警的交通執法並未讓道路安全有所改善，反而導致按照族裔執法歧視以及縱容暴力的風險。」

他說，紐約市 2017年共發生約4萬6000起交通肇事逃逸案件，其中5000起導致受傷，但市警局每年逮捕的逃逸駕駛僅占案件總數的1%；而今年則是白思豪從2014年推動「零死亡願景」(Vision Zero)以來，交通事故死亡人數最多的一年。

作為進步派的蘭德此前就參與要求削減市警局經費的運動，他建議市警退出道路交通執法，由交通局依靠攝像頭來判定車輛是否違規，如超速、闖紅燈或未繫安全帶等。

不過，蘭德也表示，若遇到危險駕駛行為，如醉駕、飆車或者路怒，市警仍將介入執法；按照蘭德的提議，負責調查重大車禍 的市警車禍調查小組(NYPD Collision Investigation Squad)也應畫入交通局。蘭德表示，該小組的調查很少導致對肇事駕駛的起訴，而且調查報告也沒有公開。

此外，蘭德還建議提高由他提出的魯莽駕駛責任法(Reckless Driver Accountability Act)的懲罰程度，增加對屢犯司機的罰款額度；目前市警局並未對蘭德的提議作出回應。