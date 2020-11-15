市府財政縮緊恐影響交通安全 維權組織市政廳前集會

主辦方在市政廳前擺了214雙白鞋，代表在今年因交通事故喪生的人數。(取自交通替代推特)

新冠肺炎疫情 讓紐約市 財政吃緊，交通維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)、「家庭街道安全」(Families for Safe Streets)15日聚集在曼哈頓下城市政廳前，擺出214雙白鞋，代表在今年因交通事故喪生的人數，呼籲市長白思豪 (Bill de Blasio)應重視交通安全問題，繼續資助「零死亡願景」(Vision Zero)計畫。

當天參加者帶著「白思豪做些事」，以及「馬上資助零死亡願景計畫」等布條，在市政廳公園提出訴求，主辦方將214雙漆成白色的鞋子排開，代表著今年因交通事故喪生的214條生命；主辦方表示，即便今年因疫情關係，有近三個月的時間路上幾乎看不到車子，但在白思豪任內，今年仍看到比以往更多人在交通意外中身亡。

近幾年在交通維權組織的呼籲下，市府通過了不少安全計畫，包括「街道總體規畫」(Streets Master Plan)、「消除危險駕駛」(dangerous vehicle abatement program)計畫和「綠色浪潮」(Green Wave)計畫等，但是在疫情影響市府財政的情況下，也讓這些相關計畫恐面臨預算縮減。