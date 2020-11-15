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洛克菲勒廣場聖誕樹來了 預定12月2日點燈

記者顏潔恩╱紐約報導
紐約市節日季最富盛名的聖誕樹14日運抵至洛克菲勒中心廣場。(美聯社)
紐約市節日季最富盛名的聖誕樹14日運抵至洛克菲勒中心廣場。(美聯社)

紐約市節日季最富盛名的洛克菲勒(Rockefeller Center)聖誕樹14日運抵洛克菲勒廣場，將在接下來幾周進行裝飾，預定於12月2日首次通過NBC電視廣播形式播出點燈儀式，為新冠肺炎疫情下籠罩的低壓氛圍增添一些希望色彩。

每年洛克菲勒中心選聖誕樹，已成為紐約市一大盛事，樹的主人更會因為雀屏中選而以此為傲；今年來自紐約中部Oneonta的挪威雲杉(Norway spruce)中選，日前被砍下後於14日運至洛克菲勒廣場，引起民眾的注意。

今年的聖誕樹高達75呎，由經營雜貨店的Al Dick一家捐贈；「難以相信這棵樹稍早之前還在我們家前院」，她的女兒Paula White表示，過去每天都有人路過這棵樹，但大家都沒有多加注意，「如今它將成為世界上最漂亮的樹，給人們帶來希望」。

這棵樹接下來將會以多彩的聖誕節燈泡、以及5哩長的燈飾進行裝飾，頂部還會裝上星星；洛克菲勒中心聖誕樹點燈，為1931年延續至今的傳統，點燈儀式吸引數以百萬計的觀光客慕名前往，然而今年因為疫情，公眾將不能抵達現場參與，僅能通過電視節目觀看播出。

洛克菲勒中心廣場負責人Tishman Speyer表示，疫情已導致其他標誌性節目取消，因此非常開心今年仍然可以延續這項傳統，並希望為民眾增添節日色彩；今年的點燈儀式預計12月2日(周五)晚7時舉行，NBC電視台將負責此次轉播。

紐約市節日季最富盛名的聖誕樹14日運抵至洛克菲勒中心廣場。(美聯社)
紐約市節日季最富盛名的聖誕樹14日運抵至洛克菲勒中心廣場。(美聯社)

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