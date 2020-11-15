疫情惡化！紐約市公校下周續開放 做好隨時關閉準備

紐約市公校下周仍開放，但仍需做好隨時關閉的準備。(讀者提供)

紐約市 官員14日表示，全市公立學校下周一開始仍將繼續開放，學生可到校園進行面對面學習，但隨著疫情的發展，整個系統仍有隨時關閉的可能。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，暫時不會關閉全美最大的公立學校系統，因為全市七天平均新冠檢測 陽性率從13日的2.83%降至2.47%；但他也重複強調，若該數字超過3%，就會立即採取行動，關閉校園及實體課程。

「學校保持開放，隨著更多新冠檢測在公校系統中的推行，我們預計今天的單日測試陽性率會增加，但應不至於將把七天平均檢測陽性率推高到3%。」市府發言人奈德哈特(Bill Neidhardt)說。

而近日的平均檢測陽性率卻在穩步上升，12日為為2.6%，13日為2.83%，因此白思豪13日警告家長們，可能最早在周一就做好停擺的準備；白思豪迄今仍拒絕放棄紐約市設定的關校「高標準」，他表示不會考慮改變關閉學校的門檻。

目前紐約市仍對學生及教職工進行隨機、自願的測試，陽性率僅0.15%左右，但仍有教學樓關閉，僅13日一天，市教育局 就關閉了460間教室；根據數據顯示，有19棟教學樓關閉了24小時，55棟教學樓關閉了14天。

州數據顯示，自9月8日以來，各檢測地點和醫療機構共發現1613例感染病例，包括777名學生和823名教職工；其中僅12日一天，就出現162例陽性。

此外，白思豪表示，兒童保育「學習之橋」(Learning Bridges)項目將繼續開放，幫助關鍵行業員工家長照顧孩子無後顧之憂。

教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)給會員的一份報告中說，公立學校是「紐約市最安全的公共場所之一」；「但學校不是一座孤島，」他補充說，流行病學家警告說，第二波疫情肯定會滲透到學校，隨著成千上萬的學生、家長和員工乘坐公共交通在城市中穿梭，學校將成為病毒在社區傳播的連接點。

市教育局表示，今天(15日)是全網課家長們為孩子重新選擇的最後期限，他們將要決定是否將孩子轉為線上下的混合式教學模式。

但最初市府的態度是，學生每個季度都有幾乎從線上轉為混合教學，由於家長們的憤怒，教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)暗示，幾個月後，家長可能會得到另一個轉型學習模式的機會。