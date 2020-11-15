我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1090萬例 德州105萬例

川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

葛謨建議 紐約公校不需全關 新、賓兩州日增確診破紀錄

記者金春香╱紐約報導
葛謨建議公校不必全關，各個學區和學校可根據各自校區的檢測陽性率自行決定是否關閉。（市長辦公室提供）
葛謨建議公校不必全關，各個學區和學校可根據各自校區的檢測陽性率自行決定是否關閉。（市長辦公室提供）

美東各州14日公布的疫情數據顯示，新州和賓州單日新增確診病例數都打破春季疫情高峰時期紀錄，康州州長則因其首席發言人確診新冠而正在自我隔離；對於備受關注的紐約市公校是否關閉，紐約州長葛謨建議各學區和學校視各自情況而定，不需全部關閉。

州長葛謨(Andrew Cuomo)周末會與新州、康州、賓州、麻州和佛蒙特州五州州長舉行線上疫情緊急峰會，就各州州內酒吧、餐館營業限制，以及州際旅行和檢疫規定等潛在合作協調進行討論，預計會調整及出台新的防疫策略；多州14日便報告了創紀錄的新增病例。

14日的數據顯示，新州新增4395例確診，新增26例死亡，賓州新增5551例確診，新增50例死亡，兩州新增確診數字都創下疫情爆發以來最高值；紐約州14日新增病例數字與前日相近，為5388例，並再新增死亡24例；康州州府首席發言人13日新冠檢測結果為陽性，州長拉蒙(Ned Lamont)表示他自己會進行14天自我隔離。

紐約市的新冠疫情再度升高，14日在曼哈頓街頭，民眾戴著口罩、保持社交距離。(路透...
紐約市的新冠疫情再度升高，14日在曼哈頓街頭，民眾戴著口罩、保持社交距離。(路透)

葛謨14日再對紐約市公校問題提出建議，指出紐約市應該考慮修改全市七天平均新冠檢測陽性率一旦達到3%，就關閉所有公校的策略，轉而採取更為局部化的指標，允許各個學區和學校根據各自校區的檢測陽性率自行決定是否關閉。

葛謨前一日已經指出，他不會阻止紐約市的關校令，但州府規定的關校門檻是該地區平均陽性率超過9%；他14日上午與紐約市長白思豪(Bill de Blasio)就公校問題進行電話討論，他建議市府與家長和老師密切溝通，可以採取更為局部性的關校臨界點指標。

雖然紐約市3%陽性率的關校標準，是市府和教師聯合工會(UFT)協商後制定；但葛謨認為，該指標是在夏天制定，過去三個月紐約市和紐約州的檢測能力進一步加大，很多公校也對教師和學生實施快速檢測，能夠幫助州府和市府及時發現疫情聚集區，有效控制區域傳播，在保證檢測力度的前提下，市內各學區可以自行決定是否繼續保持學校開放。

葛謨還指出，在陽性率較低的地區，學校開放不是問題，相比學生們無法上學而在街道上玩耍，學生到校更利於控制疫情，市府和教育局也應考慮需要出門工作的家長需要，以及需要公校免費餐食的家庭需求。

編輯推薦

紐約市 檢測 疫情

上一則

六州州長將緊急會商 新州賓州日增確診創新高 康州州長隔離

下一則

民代致信葛謨 促在日落公園建風電廠

延伸閱讀

六州州長將緊急會商 新州賓州日增確診創新高 康州州長隔離

六州州長將緊急會商 新州賓州日增確診創新高 康州州長隔離
葛謨：紐約市公校不必全關 可依學區陽性率局部調整

葛謨：紐約市公校不必全關 可依學區陽性率局部調整
紐約州日增病例破5000 將與5州商防疫新規

紐約州日增病例破5000 將與5州商防疫新規
應對第2波疫情 公益維護人籲關堂食

應對第2波疫情 公益維護人籲關堂食
伊利郡疫情數字飆高 警方不查感恩節聚會

伊利郡疫情數字飆高 警方不查感恩節聚會
史島疫情失控 區長籲居民齊心防疫

史島疫情失控 區長籲居民齊心防疫

熱門新聞

中使館呼籲旅客切勿輕信「達標」與「包過」等中介宣傳，前往正規的醫療機構檢測，避免病毒傳播。(記者牟蘭／攝影)

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

2020-11-11 18:43

紐約皇后區17歲華裔少女 被發現死在自家門口

2020-11-09 11:24
上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(取自推特)

紐約上百猶太裔群聚華埠街頭 民眾憂疫情擴散

2020-11-08 12:17
女性示威者高舉「紐約厭惡川普」。(記者張晨/攝影)

賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性

2020-11-07 19:15
尹依萱特別喜歡貓，且養了一隻貓。(取自Go Fund Me網站)

17歲華裔少女離奇死亡 親戚發起籌款助單親母親度難關

2020-11-11 10:54
法拉盛市中心13日晚至14日凌晨爆發四級大火，超過150名消防員用六個小時才控制住火勢，一家華人經營的理髮店與藥房14日上午被燒毀，一名消防員受傷。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

2020-11-14 09:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法

巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法
數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普
紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀
「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人
龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場