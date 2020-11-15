葛謨建議 紐約公校不需全關 新、賓兩州日增確診破紀錄

葛謨建議公校不必全關，各個學區和學校可根據各自校區的檢測陽性率自行決定是否關閉。（市長辦公室提供）

美東各州14日公布的疫情 數據顯示，新州和賓州單日新增確診病例數都打破春季疫情高峰時期紀錄，康州州長則因其首席發言人確診新冠而正在自我隔離；對於備受關注的紐約市 公校是否關閉，紐約州長葛謨建議各學區和學校視各自情況而定，不需全部關閉。

州長葛謨(Andrew Cuomo)周末會與新州、康州、賓州、麻州和佛蒙特州五州州長舉行線上疫情緊急峰會，就各州州內酒吧、餐館營業限制，以及州際旅行和檢疫規定等潛在合作協調進行討論，預計會調整及出台新的防疫策略；多州14日便報告了創紀錄的新增病例。

14日的數據顯示，新州新增4395例確診，新增26例死亡，賓州新增5551例確診，新增50例死亡，兩州新增確診數字都創下疫情爆發以來最高值；紐約州14日新增病例數字與前日相近，為5388例，並再新增死亡24例；康州州府首席發言人13日新冠檢測 結果為陽性，州長拉蒙(Ned Lamont)表示他自己會進行14天自我隔離。

紐約市的新冠疫情再度升高，14日在曼哈頓街頭，民眾戴著口罩、保持社交距離。(路透)

葛謨14日再對紐約市公校問題提出建議，指出紐約市應該考慮修改全市七天平均新冠檢測陽性率一旦達到3%，就關閉所有公校的策略，轉而採取更為局部化的指標，允許各個學區和學校根據各自校區的檢測陽性率自行決定是否關閉。

葛謨前一日已經指出，他不會阻止紐約市的關校令，但州府規定的關校門檻是該地區平均陽性率超過9%；他14日上午與紐約市長白思豪(Bill de Blasio)就公校問題進行電話討論，他建議市府與家長和老師密切溝通，可以採取更為局部性的關校臨界點指標。

雖然紐約市3%陽性率的關校標準，是市府和教師聯合工會(UFT)協商後制定；但葛謨認為，該指標是在夏天制定，過去三個月紐約市和紐約州的檢測能力進一步加大，很多公校也對教師和學生實施快速檢測，能夠幫助州府和市府及時發現疫情聚集區，有效控制區域傳播，在保證檢測力度的前提下，市內各學區可以自行決定是否繼續保持學校開放。

葛謨還指出，在陽性率較低的地區，學校開放不是問題，相比學生們無法上學而在街道上玩耍，學生到校更利於控制疫情，市府和教育局也應考慮需要出門工作的家長需要，以及需要公校免費餐食的家庭需求。