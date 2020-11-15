疫苗不發紐約? 葛謨：不屈服川普霸凌 州檢擬提告聯邦

葛謨稱川普霸凌，若不發紐約疫苗，州檢察長就會提告聯邦。（州長辦公室提供）

川普 總統14日繼續在推特上稱，僅會發放疫苗 給那些會立刻將疫苗投入使用的州，紐約只有停止政治遊戲，才能獲得疫苗；州長葛謨(Andrew Cuomo)則回應，紐約不會屈服於川普的霸凌，州檢察長詹樂霞(Letitia James)也表示，如果紐約無法與其他州一起獲得疫苗，她就會立刻提告川普政府。

川普繼13日在疫情記者會上稱從輝瑞訂購的3億劑新冠疫苗最快將於明年4月廣泛供應，但由於紐約州 長曾對聯邦疫苗審批過程表示不信任，因此不會立即提供給紐約；14日川普繼續在推特上稱，「我們不能浪費時間，我們只應該把疫苗發放給那些能立即投入使用的州，紐約應該停止政治遊戲，我們準備好了，就等紐約了。」

葛謨14日回應道，「這就是總統的辦事方式，他總是試圖霸凌，把政府當成報復的工具，但紐約民眾是不會被欺負的，我不會讓惡霸任意擺布紐約。」

紐約和美國另外六州都會自行指派獨立專家小組，對獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准的疫苗進行審批。

詹樂霞也對川普政府發出警告，表示其辦公室已經做好準備，如果紐約無法與美國其他州一同獲得疫苗，她就會立即提告聯邦政府，她也相信紐約會贏得這個訴訟。