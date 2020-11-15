法拉盛暗夜大火 毀多家華人店鋪 髮廊業者生日遇災

法拉盛市中心13日晚至14日凌晨爆發四級大火，一家華人經營的理髮店、藥房與KTV等多家店鋪14日上午被燒毀，一名消防員受傷。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛市中心13日晚發生火災，火舌從一家店地下室冒出，濃煙沖天，迅速蔓延到整個樓宇，發展成四級大火，168名消防員用六個小時才控制住火勢，包括一家華人 經營理髮店在內多家商鋪被毀，一名消防員受傷；華人理髮店業者稱，火災當天正值她的生日，她在對街留守一夜未閤眼，不知如何彌補已被疫情 重創的生意。

影音來源：林Miko提供

紐約市消防局14日表示，13日晚11時01分左右有居民報警稱，位於38大道 136-11號一棟商業樓宇的地下室冒出濃煙，請求救援；警察與消防員立即趕到現場，於11時30分左右判定為二級大火，火勢迅速蔓延至一樓與二樓整個樓宇，14日凌晨12時左右發展為三級大火，1時左右發展為四級大火。

消防局表示，本次救援出動多輛雲梯，39個小隊，共168名消防員，經過六小時救援，至14日凌晨5時11分才控制住火勢，其中一名消防員受傷，被送往艾姆赫斯特醫院急救，但無任何居民受傷。

影音來源：記者牟蘭

截止14日上午，仍有大量救援人員留在現場處理後續事宜，警方封鎖緬街附近的38大道禁止車輛通行；其中位於樓宇二樓的愛Show髮型工作室與一家華人經營的KTV酒吧損壞最為嚴重，兩店的天花板被破壞，理髮店的四個窗戶為控制火勢全被打破，仍可看見屋內被燒焦的設施。

影音來源：記者牟蘭

愛Show髮型工作室業者林Miko表示，她與合夥人於四年前接手該店，今年突遇疫情，為遵守州府的防疫法規，暫停營業兩個月；她說，疫情期間，店中失去收入，但仍需向房東支付7000元左右的房租，疫情趨緩後，她與同事立即重新開店，彌補疫情期間的損失。

林Miko(中)與兩名合夥人在對街查看自家受損的店鋪。 為控制火勢，救援人員為破壞了事故樓宇的頂樓與多個窗戶，截止14日下午緬街附近的38大道仍被封鎖。(記者牟蘭／攝影)

自營業以來，林Miko說，店中從未因消防問題吃過罰單，每天晚上7時關門後，她與同事照例會關閉所有電源才離開，而13日晚卻被友人告知自家店突發火災；她說，火災當天是自己的生日，她在對街看了大火一夜，直到凌晨5時左右才離開現場，「心情很複雜，一生難忘的生日」。

法拉盛市中心13日深夜發生四級大火，市消防局出動168名消防員，花了六小時才控制火勢。(視頻截圖)

林Miko表示，這次火災燒毀店中所有桌椅、燙髮機、吹風機與其他設施，損失超過數萬元，雖然她購買了保險，但金額不大，擔憂不能彌補店中所有損失，她希望申請政府頒發的意外災難補助，讓自家店繼續運營。

在同一樓宇開辦旅行社的李小姐表示，因疫情影響，她已在家辦公兩個月，收到房東通知後，14日前往現場查看；雖然也蒙受損失，但她說，2020年疫情肆虐全球，這場意外中沒人受傷與喪命，已是大幸。

法拉盛市中心13日晚至14日凌晨爆發四級大火，一家華人經營的理髮店、藥房與KTV等多家店鋪14日上午被燒毀，一名消防員受傷。(記者牟蘭／攝影) 為控制火勢，救援人員為破壞了事故樓宇的頂樓與多個窗戶，截止14日下午緬街附近的38大道仍被封鎖。(記者牟蘭／攝影)

多名商家表示，起火的地下室屬於該樓宇一家華人經營的KTV，但遭到疑似該KTV業者的一名男子否認，至截稿前消防局也未確認這些指控是否屬實；這名男子向消防人員表示，自家店已關門五個月，但市財政局法警處(NYC Sheriff's Office)信息顯示，該店曾於9月27日違規營業，當局隨即查封酒吧後，對其中三名員工以違反緊急令和酒飲料管制法提告。

愛Show髮型工作室與一家華人經營的KTV酒吧損壞最為嚴重，兩店的天花板被破壞，理髮店的四個窗戶為控制火勢全被打破。(記者牟蘭／攝影)

市議員顧雅明表示，疫情已重創當地小商家的生意，如今又突遇這場意外，讓剛剛恢復的生意又雪上加霜；他說，當天上午已前往現場查看詳情，火勢已全部撲滅，他也幫助受損業主聯繫聯邦小企業管理署(SBA)申請補助，其他有需的商家請電(718)888-8747諮詢詳情。