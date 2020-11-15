紐約班森賀華男坐車內遭劫 警緝兩非裔匪

布碌崙華男日前坐在街邊車內被兩匪打劫。(取自谷歌)

布碌崙 (布魯克林)班森賀一名華裔 男子日前坐在車內遭兩名持槍男子打劫，為保性命交出1500元現金、一個名牌包給對方，嫌犯得逞後逃之夭夭；轄管當地的市警62分局日前發布消息，呼籲知情民眾提供線索，幫助早日逮捕兩嫌。

根據62分局紀錄顯示，該案發生於6日午夜12時左右，在15大道交Cropsey大道間的街邊；居住在班森賀的32歲華男當時剛離開朋友家，但中途為了回覆女友的短信，短暫停留在街邊，不料卻被兩匪盯上。

兩名非洲裔男子突然出現，其中一人亮出手槍，威脅受害者交出貴重財物；受害者無奈之下只好將1500元現金和Louis Vuitton名牌包給對方，所幸兩人搶到物品後便往不知名方向撒退逃逸，受害者沒有受傷。

受害者後來向警方表示，他當下擔心劫匪會跟蹤他回家，於是下車衝到附近一家商店內報警；多名62分局警員抵達現場調查時，在附近區域展開搜索，可惜至今還未能逮捕兩嫌。

警方報告指出，兩嫌是非洲裔成年男子，身型高大、大約6呎左右，犯案時兩人都穿著連帽衫、深色長褲，呼籲民眾若有關於此案更多線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。