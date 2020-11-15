色狼地鐵內非禮少女 紐約市警公布影像抓人

該名男子涉嫌在地鐵內強行觸摸一名未成年少女，被警方通緝。(取自推特)

紐約市 一名男子涉嫌在一輛通往布碌崙(布魯克林)華社地鐵站 的列車內強行觸摸一名未成年少女，轄管當地的市警62分局日前公布嫌犯照片，呼籲知情民眾提供線索。

警方表示，該案件發生於10月19日下午3時左右，在一輛通往康尼島的N線列車內；當列車即將停靠在20大道地鐵站時，15歲的少女突然感覺到有人觸摸她的臀部，而嫌犯在列車開門時立即逃離現場，警方至今未有線索。

警方目前以強行觸摸(forcible touching)罪名通緝嫌犯，形容他是一名外族裔成年男子，最後一次看見時身穿有卡通圖案以及寫著「OBEY」的灰色長袖毛衣、深色長褲、帶著灰色帽子、黑色口罩。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。